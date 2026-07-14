El Barcelona arranca la pretemporada con nueve del primer equipo…¡y 16 canteranos!

El Barcelona 2026/27 ya es una realidad. La pretemporada culé comenzó este martes 14 de julio con los primeros entrenamientos y Hansi Flick al mando. El entrenador alemán contó con hasta 25 futbolistas en esta primera sesión en las instalaciones de la ciudad deportiva culé, en gran medida, jugadores del equipo filial y juvenil con ganas de aprovechar la oportunidad que ya tuvieron otros.

Este pasado lunes tuvieron lugar las habituales y previas pruebas médicas para constatar que todo está bien entre los jugadores, tomando así los parámetros del punto de partida. Entre ellos estuvo Fermín López, aún lesionado y en fase de recuperación, que se quedó sin opción de disputar el Mundial 2026. El mediocentro se ejercitó al margen, con trabajo específico.

Esta primera toma de contacto con la nueva temporada tuvo muchas caras nuevas, mayoritariamente jóvenes de La Masía, tanto del filial como del primer equipo juvenil. Cabe recordar que el Barcelona es uno de los equipos con más jugadores en esta fase final del Mundial 2026 y son muchísimas las ausencias en este arranque de la pretemporada. De hecho, el duelo ante el Athletic de Bilbao con el que abrían la temporada de Liga ha tenido que ser aplazado.

No lo podemos querer más. 🥹🫶 pic.twitter.com/aqw6sspKLu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2026

Entre los futbolistas reconocibles en esta primera sesión de pretemporada del Barça pudimos ver a hasta nueve jugadores del primer equipo, algunos de ellos en la rampa de salida o con el cartel de transferibles por parte de la cúpula blaugrana. Uno de ellos es Marc-André Ter Stegen, que se incorporó a los entrenamientos, pero está próxima su salida rumbo al Ajax.

Además del meta alemán, también estuvieron representando al primer equipo el portero Szczesny; los defensas Alejandro Balde, Andreas Christensen, Gerard Martín y Héctor Fort; los medios Marc Casadó y Marc Bernal; y el extremo Roony Bardghji. De esta lista de jugadores, de llegar una buena oferta por ellos, pocos serían los que se encontrarían con una negativa de Joan Laporta y su cúpula, especialmente un Casadó con mucho runrún desde Arabia Saudí.

Bon dia, culers. 👋

¡A por el primer entrenamiento de la temporada 26/27! 💪@nikefootball pic.twitter.com/koxKfuV1xz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2026

Pero más allá de los jugadores del primer equipo, Flick contó con hasta 16 jugadores de La Masía, entre canteranos del Barça Atlètic y el juvenil. Algunos de los nombres han sido ya habituales en los entrenamientos del primer equipo durante la pasada temporada, por lo que sus nombres serán reconocibles. Otros se encuentran ante su primera gran oportunidad de sorprender al entrenador alemán.

Los canteranos en cuestión son Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Toni Fernández, Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, Hamza Abdelkarim y Brian Fariñas.

Algunos, como Torrents o Espart, ya han tenido recorrido, también un Shane Kluivert, al que cualquiera reconocerá rápido al escuchar o leer su apellido. También un Hamza Abdelkarim que estuvo presente en el Mundial 2026 con Egipto o un Brian Fariñas que ha parado su fichaje por el Girona a la espera de ser evaluado por Hansi Flick.

Tras este primer entrenamiento de pretemporada, el Barcelona se ejercitará todos los días, previsiblemente en horario de mañana, aunque este mismo miércoles tendrá lugar la primera doble sesión, matinal y vespertina, para ir tomando el pulso físico a este nuevo curso 26/27.