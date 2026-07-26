El Barcelona contraprograma a la Liga de Tebas y coloca el Gamper en mitad de la primera jornada

El Barcelona ha anunciado recientemente el rival, la fecha y la hora del Trofeo Joan Gamper 2026. El equipo azulgrana no debuta en Liga hasta el domingo 23 de agosto contra el Elche en el Martínez Valero y con ese pretexto ha fijado la nueva edición de su tradicional partido de verano el miércoles 19 a las 20:00. Eso quiere decir que el club catalán contraprograma la primera jornada liguera, ya que una hora más tarde arranca en el Metropolitano el Atlético de Madrid-Málaga.

A Javier Tebas no le gustará nada esta decisión, ya que al presidente de la Liga le interesa que la mayor parte de su público vea el partido del campeonato doméstico y no el Gamper del Barça. Los culés recibirán al Al Ahly egipcio, que se convertirá en el primer equipo africano de la historia en disputar el trofeo del Barcelona.

Por tanto, se trata de un oponente inédito a lo largo del trofeo de presentación azulgrana. El Al Ahly es el tercer equipo que, de forma consecutiva, se estrena en un Gamper, después de que la pasada temporada lo hiciera el Como y el anterior el Mónaco. Campeón de 12 Champions de África y 45 ligas de su país, el cuadro egipcio es un gigante del fútbol africano.

Así será el inicio de curso del Barça

Lo que no se esperaba era que el Barcelona eligiese la celebración de este Gamper coincidiendo justo con la alargada jornada 1 de la Liga de Tebas. Al tener jugadores en su plantilla que llegaron a semifinales del Mundial de selecciones, el conjunto de Hansi Flick se libera de la primera fecha, la cual recuperará el 27 de agosto contra el Athletic Club en el Camp Nou.

Antes del Gamper, el Barcelona jugará otros tres partidos de pretemporada contra estos equipos: Birmingham, Nottingham Forest y Udinese. Para los culés, la Liga dará comienzo en el Martínez Valero cuatro días después de darse un baño de masas en el regreso de su trofeo al Camp Nou varios años después por las obras.