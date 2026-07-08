Hoy, 8 de julio de 2026, el clima en toda la provincia de Zaragoza se presenta con cielo despejado, aunque se esperan intervalos de nubes altas por la tarde y chubascos con tormenta en el sistema Ibérico y Cinco Villas. Habrá un ligero descenso de temperaturas mínimas en el sistema Ibérico y máximas que superarán los 38-39 grados en general, alcanzando valores de hasta 41-42 grados en el valle del Ebro. Viento flojo con predominio de la componente oeste en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cálida tarde con chubascos dispersos

El cielo de Zaragoza se despereza suave esta mañana, con una ligera capa de nubes que otorga un aspecto tranquilo y casi melancólico a la jornada. Con temperaturas que oscilarán entre 26 y 42 grados, el sol se asoma tímidamente, mientras la brisa se mantiene casi imperceptible. Aunque no se prevén lluvias en la madrugada, la tarde podría regalo alguna sorpresa en forma de chubascos dispersos, por lo que es prudente llevar un paraguas.

Ya por la tarde, el sol se hará notar más intensamente, empujando la sensación térmica a su máxima expresión. La humedad relativa alcanzará niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, especialmente hacia el atardecer. A medida que la luz del día se diluya, entre las 6:37 de la mañana y las 21:39 de la noche, la temperatura comenzará a descender suavemente, creando un entorno agradable para disfrutar de la brisa nocturna.

Calatayud: cielo gris y posibilidad de lluvias

En Calatayud, el día comienza con un cielo grisáceo que presagia lluvias y viento. Las primeras horas traen tranquilidad, pero a medida que avanza la jornada, las nubes se agrupan en un espectáculo amenazante, con la posibilidad de un aguacero que puede desbordar nuestra rutina.

La mañana amanecerá fresca, con termómetros marcando hasta 19°C, pero la tarde traerá un descenso notable, acompañada de fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Se prevé un 90% de probabilidad de lluvia, especialmente al caer la noche, con una sensación térmica que podría llegar hasta los 39°C. ¡Mejor no olvidar el paraguas y prepararse para un cambio de tiempo!

Tarazona: cielos nublados y posibles lluvias

El tiempo se presentará templado durante la jornada, con un cielo algo nuboso en la mañana y más cubierto por la tarde. Se prevén algunas posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde-noche, aunque el viento será leve, creando un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, aprovechando la temperatura moderada. No hay grandes alertas, así que se puede disfrutar de la tranquilidad del día con confianza.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET