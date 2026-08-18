La fotografía de Bruce Willis que deja al descubierto cómo es su actual estado de salud

Desde que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y posteriormente con demencia frontotemporal (DFT), su estado de salud ha estado siempre en el punto de mira. El icónico actor de Hollywood se vio obligado a dejar a un lado su carrera profesional y a alejarse de toda actividad pública, ya que su enfermedad le afecta progresivamente a la memoria, al lenguaje y a ciertas funciones cognitivas. Es por ello por lo que su familia siempre ha respetado su privacidad, publicando escasas fotografías de él a lo largo de estos últimos tiempos. Eso sí, cada vez que lo han hecho, no han tardado en hacerse virales. Algo que ha vuelto a pasar con la que ha trascendido el pasado fin de semana.

La imagen fue tomada en la boda de su hija Tallulah Willis (la pequeña de las tres que tiene en común con Demi Moore), quien se ha dado el «sí, quiero» con el músico Justin Acee. La ceremonia tuvo lugar el pasado 8 de agosto en Sun Valley, ubicado en el condado estadounidense de Blaine, y aunque en un principio, ninguno de los asistentes compartió ninguna escena en la que apareciera el padre de la novia, finalmente lo ha hecho el medio encargado de cubrir el especial enlace matrimonial.

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La fotografía es en blanco y negro y, en ella, Bruce Willis aparece en el medio de los recién casados, abrazando a su hija y dando la mano al que ya es oficialmente su yerno. Los tres protagonizaron una emotiva escena que, además de generar todo tipo de reacciones positivas, también ha dejado al descubierto el actual estado de salud del famoso intérprete. Y es que, a pesar del complicado diagnóstico médico que padece, el rostro con el que posa deja entrever que estuvo feliz recibiendo las muestras de cariño y disfrutando de un día tan especial como el citado.

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El post, publicado por la revista Vogue, no ha tardado en registrar todo tipo de comentarios positivos. Sobre todo, de parte de los internautas que se han alegrado mucho de volver a ver al actor y de comprobar cómo se encuentra. «Estaba Bruce, ya estoy llorando», «Ay, su padre estuvo allí», «Qué día tan especial para todos», «Todo mi amor para Bruce», «Las fotografías son hermosas, pero ver a Bruce es el glaseado del pastel», escribían algunos. A ellos se ha sumado la propia Tallulah Willis, quien no ha dudado en definir la entrañable escena con una simple pero emotiva frase: «Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda», destacaba.