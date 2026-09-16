‘Supervivientes All Stars’ sufre nuevas protestas locales en Honduras: toda la verdad que vivió COOL en los Cayos Cochinos

Por segundo año consecutivo, Supervivientes All Stars ha sufrido protestas de algunos garífunas de la zona de Honduras en la que se graba el reality de Telecinco. El pasado martes 15 de septiembre, la gala sufrió algunos cambios por seguridad. Recordemos que en 2025, COOL viajó hasta los Cayos Cochinos y vimos de primera mano cómo está el conflicto y lo que sucede realmente allí.

La gala del pasado martes de En Tierra de Nadie de SV All Stars 3 se vio afectada por las manifestaciones garífunas. En redes sociales se pudieron ver, horas antes de la emisión, vídeos de varios grupos de personas arribando al Cayo Menor -escenario principal del formato producido por Cuarzo- para protestar ante el regreso del reality al archipiélago caribeño.

Estas protestas, que según ha sabido COOL, han sido mucho menos numerosas que las del año pasado (que obligaron a improvisar completamente la primera gala del reality) obligaron a los responsables de En Tierra de Nadie a eliminar uno de los juegos y cambiar la localización del salto del helicóptero de la nueva concursante, Laura Cuevas.

Hubo otro cambio, la eliminación de una nueva Palapita, pero este se debió a motivos meramente editoriales porque todo lo que ocurrió esa noche en la Palapa fue tan relevante que los responsables del show no vieron necesidad de añadir otro contenido.

Desde COOL también hemos confirmado que, aunque ahora mismo hay policía cuidando la zona, esta seguridad no la ha pedido la productora Cuarzo, sino la Fundación Cayos Cochinos al Gobierno hondureño para proteger una propiedad privada.

De cuando COOL viajó a Honduras y descubrió la verdad de las protestas

En 2025, un servidor viajó a Honduras para ver de cerca las grabaciones de la segunda edición de SV All Stars. Unos días antes, el programa sufrió un boicot por parte de ciertas comunidades garífunas. Las protestas se vendieron como una lucha de David contra Goliat, en la que los países ricos han ido a explotar una zona desfavorecida. Después de lo que vivimos allí, puedo decir que no es así. La realidad es otra.

Las claves del conflicto

El origen del conflicto es este: Supervivientes (tanto la versión española como la italiana) se rueda principalmente en Cayo Menor, una isla privada dentro de Cayos Cochinos que está gestionada por la Fundación Cayos Cochinos, una organización sin ánimo de lucro que se ocupa de preservar la fauna y flora de la zona.

La Fundación colabora con el gobierno de Honduras y es la que hace los acuerdos para el uso de los espacios, es decir, es la que negocia con las productoras de los realities. Eso sí, este acuerdo está sometido a un plan de manejo que impone una serie de condiciones para que en ningún momento se ponga en peligro el ecosistema.

En la zona hay seis comunidades garífunas que, desde hace siglos, reclaman ciertos territorios como suyos. Una parte de una de estas comunidades, Nueva Armenia, es la que ha iniciado las protestas. La excusa, esta vez, es el anidamiento y el desove de las tortugas Carey, que sucede en esta época del año, septiembre. El resto de comunidades garífunas no está de acuerdo con los manifestantes.

Hay que tener en cuenta que este conflicto nada tiene que ver con Supervivientes. Es algo que enfrenta a una parte de una comunidad contra la Fundación Cayo Cochinos.

Las palabras de Juanra Gonzalo: «Este no es un problema nuestro»

Es más, allí vimos cómo las comunidades garífunas trabajaban para la producción y les daban todo su apoyo. Hablamos también con Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, quien, entre otras cosas, nos dijo: «Este no es un problema nuestro, esto es un problema que hay entre una parte de una comunidad garífuna, que ni siquiera es toda la comunidad de Nueva Armenia, y la fundación de los Cayos Cochinos y el estado de Honduras. Es una reclamación que tienen de lejos, lo que pasa es que yo creo que, para hacer ruido respecto a esa reclamación que llevan tanto tiempo, han cogido la excusa de la tortuga y la anidación de la tortuga. Yo ante esto lo tengo claro: yo siempre creo a la ciencia antes que a cualquier otra cosa, y la ciencia a nosotros nos avala con los contratos que tenemos con la Fundación, con el plan de manejo que tienen y con el informe que nos han dado de la anidación de la tortuga en los últimos 20 años, que ni en Playa Uva, donde están los concursantes, ni en la playa de juegos ha habido anidación de tortugas en los últimos 20 años. Ellos nos marcaron claramente dónde podíamos estar y ahí es donde estamos. Nos marcaron donde no podíamos estar y ahí no estamos, de hecho, hoy hemos entrado con vosotros pidiéndoles permiso a ellos, porque han dejado claro que durante esta temporada ahí no ha habido ninguna anidación de tortuga en Cayo Paloma y sí en otros sitios».