El primer look de Letizia a los 54 años pasa nuestro examen: ¿acierto o error?

Este miércoles, 16 de septiembre, la Reina Letizia ha retomado su agenda oficial tras las vacaciones de verano. Lo ha hecho apenas 24 horas después de celebrar su 54º cumpleaños, con motivo del II Homenaje a la Enfermería, un acto que ha presidido en Madrid, donde, como era de esperar, su elección estilística no ha pasado desapercibida.

Para la ocasión, la esposa de Felipe VI ha estrenado un vestido de Carolina Herrera, protagonizado por un delicado estampado floral en blanco y rosa con efecto acuarela. Está confeccionado en crepé de Chine con mezcla de seda, con un lazo a la cintura y una falda con volumen y pliegue delantero que aporta movimiento al conjunto. Su precio es de 850€. Un look romántico y muy femenino que ha generado opiniones para todos los gustos. Por eso, en COOL, queremos saber qué te parece la primera elección de estilo de la Reina tras cumplir 54 años. ¿Acierto o error? ¡Vota en nuestra encuesta y comparte tu opinión!