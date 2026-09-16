Los paleontólogos no dan crédito: encuentran en Dakota del Norte las primeras huellas fosilizadas de un T. rex adulto que hace reescribir la historia

Un equipo de paleontólogos ha identificado en el suroeste de Dakota del Norte el primer rastro continuo de huellas atribuido a un ejemplar adulto de Tyrannosaurus rex. El hallazgo ofrece nuevas pistas sobre su comportamiento y la forma en que se desplazaba este depredador del Cretácico superior. El estudio, publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology, analiza un recorrido de unos siete metros formado por cuatro huellas tridáctilas.

Cada una mide aproximadamente 90 centímetros de longitud y se conserva en la Formación Hell Creek, una zona especialmente conocida por su extraordinario registro fósil correspondiente a los últimos dinosaurios no avianos. El hallazgo tuvo lugar en las proximidades de Marmarth, en terrenos federales administrados por el Servicio Forestal de Estados Unidos. El lugar fue localizado por Kent M. Hups, profesor del instituto Northglenn High School, durante una prospección realizada en 2025. Posteriormente, Hups se incorporó al equipo de investigación como coautor del estudio.

Hallazgo de las huellas fosilizadas de un T. rex adulto

Según las estimaciones realizadas, las huellas tienen más de 66 millones de años y representan el primer conjunto conocido de rastros atribuidos a un T. rex. «Como profesor, siempre les digo a mis alumnos que la ciencia comienza con la curiosidad, la pasión y la observación cuidadosa. Jamás imaginé que eso pudiera llevarme a un descubrimiento como éste», reconoció Hups en declaraciones recogidas por National Geographic.

El hallazgo ofrece una información que los restos óseos de un dinosaurio no permiten conocer por sí solos: la manera en la que se desplazaba por el terreno. Tyler Lyson, conservador jefe de paleontología de vertebrados del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, pone el foco en esta diferencia. «Con un rastro de huellas, podemos seguir a un animal mientras se desplazaba por el paisaje. Eso es increíblemente raro en un T. rex», señaló Lyson.

Cada huella mide unos 91 centímetros de longitud, mientras que la distancia entre una pisada y la siguiente ronda los 3,96 metros. Para registrar el hallazgo con el máximo nivel de detalle, los investigadores utilizaron unescaneo tridimensional de alta resolución, que también permitió crear reproducciones físicas del rastro. A partir de estos datos, el equipo calculó que el animal avanzaba a una velocidad de entre 5,6 y 7,2 kilómetros por hora, comparable a la de una persona caminando a paso ligero. Se trata de la primera estimación directa de la velocidad de un T. rex adulto obtenida a partir de un rastro completo de huellas, y no mediante modelos anatómicos teóricos.

Tres de las cuatro huellas serán recuperadas y trasladadas al Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, donde quedarán a disposición de los investigadores para su conservación, estudio y futura exhibición. La cuarta pisada permanecerá en el lugar donde fue encontrada, mientras el equipo continúa explorando la zona en busca de nuevos restos o evidencias relacionadas con el rastro.

«Los hadrosaurios de la Formación Hell Creek también producen grandes huellas tridáctilas, pero con impresiones digitales más amplias y tienden a ser más anchas que largas. Los elementos esqueléticos aislados de T. rex son abundantes en el área, y también se han recolectado localmente varios esqueletos parciales. Las huellas descritas aquí, incluso teniendo en cuenta la mala conservación y fidelidad anatómica, se encuentran entre las huellas tridáctilas más grandes reportadas, descartando a la mayoría de los demás productores de huellas tridáctilas.

Las únicas otras huellas conocidas atribuibles a tiranosáuridos son significativamente más pequeñas, casi la mitad de la longitud de las huellas reportadas aquí y, por lo tanto, deben haber sido hechas por un Tyrannosaurus juvenil o una especie relacionada más pequeña. Esto hace que el rastro descrito aquí sea el primero de este tipo atribuible a un T. rex adulto. Otras huellas atribuidas a Tyrannosaurus rex adulto están aisladas y no registran información locomotora como la longitud de la zancada», detallan los investigadores en el artículo titulado «Una gran huella tridáctila de la Formación Hell Creek del Cretácico Superior de Dakota del Norte, probablemente atribuible a un Tyrannosaurus rex adulto», publicado en Taylor & Francis.

Tyrannosaurus rex

Tyrannosaurus rex es una especie y especie tipo del género extinto Tyrannosaurus, perteneciente al grupo de los dinosaurios terópodos tiranosáuridos. Su nombre procede del griego latinizado tyrannus, que significa «tirano», y saurus, «lagarto», junto al término latino rex, «rey». Vivió durante la parte final del período Cretácico, hace aproximadamente entre 69 y 66 millones de años, en el Maastrichtiense, en territorios que actualmente forman parte de América del Norte.

Un mito muy extendido es la creencia de que el T. rex era un cazador extremadamente rápido, capaz de perseguir a sus presas a gran velocidad. Sin embargo, distintos estudios biomecánicos han mostrado que, debido a su estructura ósea y a su enorme masa corporal, probablemente no podía alcanzar velocidades elevadas al correr. En su lugar, se desplazaba a un ritmo más moderado, lo que apunta a que pudo recurrir en mayor medida a la emboscada o al consumo de carroña para alimentarse.