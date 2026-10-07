Las revistas del corazón renuevan este miércoles sus portadas con una mezcla de historias familiares, regresos esperados, relaciones sentimentales y algunos de los rostros más conocidos de la crónica social. Semana, ¡HOLA!, Lecturas y Diez Minutos coinciden en apostar por protagonistas muy mediáticos, aunque cada publicación pone el foco en una historia diferente.

Un regreso muy esperado

La portada de Semana está protagonizada por Belén Esteban, que aparece junto a Miguel, su marido, en unas imágenes exclusivas. La revista asegura que celebra con él su esperado regreso a la televisión, convirtiendo su historia en uno de los principales reclamos de esta edición.

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La publicación también reserva espacio para otras tres historias. Una de ellas muestra al rey Felipe en una jornada privada con amigos, mientras que otra se centra en Raphael y el apoyo de su familia durante una noche especialmente importante. La tercera apuesta por las primeras imágenes de una conocida aristócrata después de su ruptura sentimental.

Protagonismo para la familia

En ¡HOLA!, el tono es más familiar y emotivo. La portada reúne a Lydia Bosch y su hija Andrea, que comparten protagonismo en una entrevista en la que hablan de confidencias y revelaciones personales. La publicación pone el acento en una nueva etapa marcada por la maternidad y la próxima llegada de una nueva generación a la familia.

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La otra gran protagonista de la portada es la Reina Letizia. La revista recupera los detalles de una noche de gala y analiza las claves de su aparición, desde el estilismo hasta algunos de los elementos que marcaron una velada especialmente destacada.

La familia Sanz, al completo

Lecturas apuesta por una imagen poco habitual: Alejandro Sanz aparece públicamente junto a sus cuatro hijos. La revista destaca que es la primera vez que se presenta a toda la familia junta en público y acompaña la fotografía con declaraciones sobre la importancia que tienen sus hijos en su vida.

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La portada también recupera el encuentro entre la reina Letizia y Brigitte Macron durante la visita de los Macron, una de las imágenes institucionales que completan la edición.

Amor, hijos y nuevos proyectos

Por su parte, Diez Minutos coloca a Alejandro Sanz y su pareja en el centro de la portada. La revista destaca que el cantante presume de novia y de hijos y acompaña la imagen con una entrevista en la que su pareja habla de su relación y de la personalidad del artista.

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La edición se completa con otras historias de actualidad. Pablo López aparece junto a Laura, con la que espera su primer hijo, mientras que Raphael protagoniza otro de los reclamos con declaraciones sobre su vida personal.

En conjunto, las portadas de este miércoles reflejan una tendencia clara: la vida familiar y sentimental vuelve a ocupar el centro de la prensa rosa. Regresos esperados, parejas, hijos, maternidad y encuentros familiares se convierten en los grandes temas de unas revistas que también reservan espacio para la agenda de la Casa Real y para algunas de las figuras más veteranas de la música española.