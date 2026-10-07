¿Escribes tu lista de tareas pendientes en un calendario de papel, no en tu móvil? Esto es lo que puede revelar sobre ti

La psicología ha puesto el foco recientemente en las personas que siguen apuntando sus tareas en los calendarios de papel o en los famosos diarios que en antaño se estilaban. Los profesionales encargados de estudiar la conducta humana han dejado claro que estas personas evitan el teléfono y acuden a los métodos tradicionales porque necesitan un procesamiento mental diferente que está basado en una planificación visual y profunda. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las personas que escriben sus tareas en un calendario o diario de papel.

El pasado siempre vuelve y en la época de las nuevas tecnologías también. A pesar de que el teléfono móvil se ha convertido en una prolongación de la mano de miles de millones de españoles y que aplicaciones como WhatsApp cuentan con 3.000 millones de usuarios al mes, algunas personas siguen prefiriendo tomar anotaciones en el formato antiguo: el papel. Esta conducta está en el centro de muchos psicólogos que han querido encontrar una explicación a que muchas personas sigan tomando notas a mano.

La psicología ha abierto una investigación sobre las personas que toman anotaciones diarias en los clásicos calendarios de papel o los diarios que hace años afloraban en los escritorios de los adolescentes y que recientemente han sido sustituidos por las notas que se pueden escribir en el teléfono móvil. A las personas que siguen manteniendo este hábito se les ha hecho un perfil realizado por estos expertos psicólogos que han centrado sus estudios en esta conducta extraña.

Las personas que escriben sus tareas en un calendario de papel

Según la psicología, utilizar el calendario de papel en lugar del teléfono hace referencia a un proceso mental basado más en una planificación más visual y profunda. Como indican estos estudios, realizar este acto ayuda a una mejor planificación y cumplimiento, ya que estas personas sienten que esto ayuda a armar planes de mejor calidad y aumenta la tasa del cumplimiento de metas.

Los psicólogos también han demostrado que las personas que acuden a este ejercicio tradicional tienen una mejor actividad cerebral, ya que escribir a mano tiene mejores efectos para la memoria y la creatividad. Los estudios también han demostrado que estas personas también tendrán una mejor visión del tiempo, ya que puedes ver mejor todo lo relativo al pasado, presente y futuro a través de este calendario. Además, también resaltan rasgos como valorar la simplicidad.

El Economista también cita al psicólogo Robert Zajonc y su teoría de la mera exposición, que deja claro que esta familiaridad genera una sensación de afecto y, cuanto más se interactúa con algo, más se aprecia. Esto se puede aplicar a los diarios de papel en los que se pueden apuntar las actividades cotidianas y con los que se interactúa de forma diaria.

La psicóloga Gail Matthews también consiguió demostrar que las personas que hacen anotaciones en hojas de papel tienen más posibilidades de cumplir con sus objetivos, tras descubrir que tienen un 40% más de probabilidades de alcanzarlos. Así que la psicología ha demostrado que las personas que eligen los métodos tradicionales de apuntar sus tareas en papel antes que el teléfono móvil tienen rasgos positivos en la personalidad.