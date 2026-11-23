Los problemas vecinales están a la orden del día. Por ello existen legislaciones que regulan los conflictos vecinales, buscando mantener el equilibrio y el respeto. Los garajes y las plazas son puntos donde los conflictos afloran por excelencia dentro de las comunidades vecinales. Dentro de este recinto, uno de los problemas más generados se origina por el ocupamiento de la plaza de garaje colindante que pertenece a otro vecino. Es por ello que la Ley de Propiedad Horizontal regula a través del artículo 5 estos conflictos.

Artículo 5

El artículo 5 de la LPH sirve para acreditar los límites legales exactos de tu propiedad según figuran en la escritura (Título Constitutivo) y en los estatutos, demostrando que existe una invasión de tu espacio privativo para exigir su retirada. La recomendación de los expertos en estos casos es intentar en un primer momento solucionar el conflicto por la vía amistosa, hablando directamente con la persona que ha ocupado el espacio.

En el caso de que la solución amistosa no salga adelante y el vehículo siga invadiendo el mismo espacio, el propietario afectado tiene derecho a ir por la vía legal, mediante una denuncia o demanda civil.

Pasos para denunciar

Los letrados expertos en este tipo de conflictos recomiendan, en primer lugar, recoger pruebas y verificar la normativa actual. Es importante comprobar si existe una prohibición expresa de aparcar dos vehículos. Continuando con el procedimiento, se recomienda el intento por la vía amistosa.

Cuando no se soluciona, según el artículo 7.2 de la LPH, el presidente de la comunidad (por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario) debe enviar un burofax con acuse de recibo y certificación de texto al vecino infractor.

Si el vecino continúa ignorando los avisos, presidente, convocar una Junta de Propietarios para aprobar por mayoría simple el ejercicio de la acción de cesación en los tribunales. Con el certificado del acuerdo de la junta y la copia del burofax, la comunidad (representada por abogado y procurador) presenta la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia. El juez puede ordenar el cese definitivo e incluso imponer una indemnización por daños y perjuicios.

Llamar a la Policía

Por regla general, no hace falta la intervención inmediata de la policía, a excepción de dos casos. En caso de riesgo de incendio o que el vehículo bloquee una salida de emergencia, o en caso de que el vehículo bloquee físicamente la salida, impidiendo circular.