Pablo Iglesias ha vuelto a llamar la atención, esta vez por una confesión que poco tiene que ver con su trayectoria política. El ex vicepresidente del Gobierno ha participado en una entrevista, donde ha hablado de sus costumbres domésticas, su afición por la cocina y la organización familiar junto a Irene Montero. Entre las anécdotas que compartió, una ha destacado especialmente, ya que ya no se atreve a matar bogavantes delante de sus hijos porque, según explicó, son animalistas y le da pena hacerlo. Una curiosidad que ha permitido conocer una faceta mucho más cotidiana del antiguo líder de Podemos.

El motivo por el que ha cambiado su receta

Durante la conversación, Pablo Iglesias reconoció que sabe preparar arroz con bogavante, aunque admitió que hay una parte del proceso que le resulta especialmente desagradable. «Lo más difícil es matar al bogavante, porque me da mucha pena», explicó. El político contó que sus hijos tienen una sensibilidad especial hacia los animales y que eso ha terminado modificando su manera de cocinar determinados platos.

«Mis hijos, como son animalistas, ya no me atrevo a matar bogavantes delante de ellos», confesó. Por este motivo, ha optado por utilizar gambones o carabineros que ya vienen muertos y que le permiten seguir preparando arroces de marisco sin tener que enfrentarse a esa situación. Una anécdota que sorprendió por tratarse de un detalle poco conocido de su vida fuera de la política.

Su afición por cocinar en casa

Pablo Iglesias también explicó que cocinar es una de sus actividades favoritas y que disfruta especialmente del momento de preparar los alimentos. «Cocinar con una cervecita es un momento casi mejor que el de la comida», aseguró. Entre sus especialidades están los arroces, las paellas camperas y la pasta, aunque reconoció que tampoco tiene un repertorio culinario demasiado amplio.

Además, explicó que habitualmente es él quien se encarga de organizar las comidas familiares porque Irene Montero suele salir antes de casa. Según relató, prepara diariamente lo que sus hijos llevan al colegio, como bocadillos, galletas, fruta y algún trozo de queso. Irene Montero, por su parte, suele llevarse un táper para comer durante su jornada.

Una conversación sobre dinero y familia

La entrevista tuvo lugar en la segunda entrega de La cena de los idiotas, emitida por La 1 el 17 de noviembre de 2026. Pablo Iglesias compartió mesa con Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás, en una conversación conducida por Gonzalo Miró sobre dinero, privilegios, orígenes sociales e impuestos.

El programa permitió descubrir aspectos personales de sus invitados que habitualmente quedan fuera del debate político. En el caso de Pablo Iglesias, la cocina y las pequeñas rutinas familiares protagonizaron algunas de sus declaraciones más llamativas. Una intervención que demuestra que, más allá de su conocida trayectoria pública, también hay espacio para las anécdotas domésticas.