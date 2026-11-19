El conocido escritor, periodista y académico Arturo Pérez-Reverte suele ser directo en sus discursos o en sus respuestas en entrevistas. El pasado miércoles 18 de noviembre acudió a El Hormiguero para hablar del panorama político español, entre otras cosas. Durante la entrevista pudo hablar de temas como la invasión de Ceuta, los diferentes políticos e incluso de algún exdirigente del gobierno.

Una de las preguntas del entrevistador Pablo Motos fue acerca de la opinión del escrito por uno de los nombres más sonados en la política española en la última década: Pablo Iglesias. Reverte fue directo y señaló cuál es el plan de vida que está llevando el ex vicepresidente de España y cómo malgastó políticamente hablando los 71 escaños que consiguió tras el 15-M.

La trayectoria de Pablo Iglesias

«Pablo Iglesias es el hombre que malgastó el capital político más interesante de la historia de España», sentenciaba Reverte. Esta afirmación se debe a la «mala gestión» que hicieron Podemos (sumando a Izquierda Unida) de los 71 escaños que consiguieron en junio de 2016, sumando 5 millones de votos.

Para aclarar el fracaso, Reverte destacó que realmente «no es un político» Iglesias, sino «un buscavidas». Actualmente, Pablo Iglesias se dedica a la dirección de su medio digital Canal Red. También participa de forma habitual como analista político e invitado en tertulias y programas de radio, prensa y televisión de distintas cadenas, como La 1. Además, es propietario de la Taberna Garibaldi, un bar ubicado en Lavapiés.

«Tiene una empresa familiar y lo que quiere es hacer caja, hacer negocio. Está deseando que Vox esté muy fuerte; eso significa que va a poder tener muchas suscripciones y con su plataforma periodística se va a poder dedicar a señalar a los buenos y a los malos, con el objetivo de hacer negocio», explicaba el periodista. Destacó también como «trituró» la esperanza y la ilusión de Podemos por «su arrogancia, cesarismo y por su machismo disimulado de feminismo».

La izquierda de antes

«La izquierda que yo conocí, comunistas duros de antes, crueles, pero convencidos, con fe, fue la que hizo que Franco tardara 3 años en ganar la guerra», comentaba rescatando nombre como Julio Anguita. «Con la izquierda de ahora, Franco tardaría tres días en ganar la guerra», sentenciaba Reverte.

El escritor pedía un ejercicio de imaginación, donde Pablo Iglesias estuviese luchando por la revolución. «Yo me lo imagino más en retaguardia, con mono azul, con una lista de nombres ajustando cuentas, cantando incluso la internacional, pero no en el frente», detalló.