Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE de Madrid, elogió la postura del expresidente del Gobierno Felipe González tras anunciar este último que votará en blanco en las elecciones generales del 29 de noviembre. Ciertos sectores de la izquierda, como es el caso del ex presidente, rechazan el camino que ha tomado el PSOE de Pedro Sánchez en sus legislaturas. Gómez ha sido durante los últimos años muy crítico con el Gobierno socialista y todas las gestiones llevadas a cabo por Sánchez.

Gómez reivindicó a Felipe González y a Alfonso Guerra como los artífices del PSOE moderno nacido en el Congreso de Suresnes de 1974, definiendo al expresidente como un «faro ideológico» que ha sido «valiente y honesto» al anunciar su voto en blanco para las elecciones del 29 de noviembre.

Descontento de la militancia del PSOE

Gómez afirmó que González «no es el único que va a abstenerse o no votar al PSOE» y que su decisión refleja el sentir de «muchos militantes y cientos de miles de ciudadanos» que rechazan el proyecto de Pedro Sánchez, expresando además su deseo de que más antiguos dirigentes den un paso al frente.

También criticó lo que calificó el partido como una «dictadura interna» donde, a su juicio, «no se puede hablar ni opinar» sin ser apartado, retando a la dirección a abrirle un expediente a González y advirtiendo de que el expresidente se expone a recibir ataques similares a los que sufre Emiliano García-Page.

«Ni es el único que piensa eso, ni es el único que va a hacer eso, no votar al PSOE. Yo espero que en los próximos días sigan saliendo antiguos dirigentes del partido, que son socialistas de verdad», afirmó el ex secretario.

Nuevas expulsiones en el PSOE

Estas afirmaciones de «dictadura» se volvieron a confirmar tras la expulsión de forma provisional de los diputados de la Asamblea de Ceuta Melchor León y Sebastián Guerrero el martes 18 de noviembre. El motivo oficial de la expulsión, según indicó la gestora local, fue la ruptura de disciplina de voto al apoyar los presupuestos del PP.

Sin embargo, Melchor León declaró que la expulsión era en forma de represalia por sus críticas a Pedro Sánchez durante la crisis migratoria. Guerrero, por su parte, presentó alegaciones argumentando que su apoyo inicial a las cuentas del PP buscaba facilitar su tramitación y evitar un bloqueo económico perjudicial para Ceuta.