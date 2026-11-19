El arranque de la campaña electoral no depara sorpresas y consolida la holgada mayoría absoluta de PP (130 escaños, 31,6%) y Vox (66, 19,4%). El cambio de ciclo es un hecho, según el tracking diario de DATA10 para OKDIARIO. El PSOE remonta tímidamente tras la tragedia de Urda (109 y 26,5%) pero el desmoronamiento de la izquierda, con Frente Amplio en la irrelevancia (10 y 6,7%), hace imposible la supervivencia de Pedro Sánchez en La Moncloa. La derecha constata la solidez del voto a diez días de las elecciones.

El partido de Alberto Núñez Feijóo mantiene su tendencia de los últimos meses. Pierde siete diputados con respecto a 2023, pero sumaría mayoría absoluta con Vox, que duplica su marca de entonces (33). El bloque del centroderecha acapara el 51% de papeletas mientras los socios de la coalición «progresista» apenas llegan al 33,2%.

Pese a perder 12 diputados en cuatro años, Sánchez logra superar el umbral psicológico de los 100 escaños al aglutinar a parte del electorado de la izquierda más radical. La candidatura de Ada Colau se deja 17 escaños.

Evolución diaria

El tracking diario de DATA10 para OKDIARIO revela la estabilidad del voto, con un suave trasvase de Vox al PP y una cierta recuperación del PSOE y de Frente Amplio.

En relación al día anterior, el partido de Núñez Feijóo sube porcentualmente dos décimas, lo que se traduce en un escaño más, y apuntala el rumbo hacia La Moncloa. Vox pierde tres décimas, lo que se refleja en dos diputados menos. Sánchez gana una décima y un escaño, y Frente Amplio sube dos décimas y un asiento más en el Congreso.

Siguiendo la tendencia demoscópica, el PP consolida su espacio tras contener la fuga hacia Vox y captar cierto voto socialista desencantado. El partido de Abascal retrocede tímidamente, pero se mantiene en unos márgenes de récord. El PSOE gana terreno a costa de la desaparición de los partidos a su izquierda, pero insuficiente, en cualquier caso, para impedir una holgada mayoría del centroderecha.

Además de la tragedia de Urda, la campaña ha arrancado marcada por los escándalos judiciales que afectan al Gobierno y al Partido Socialista. La UCO ha revelado una reunión privada, en 2023, entre Cristian Corvillo, ex chófer de Sánchez durante las primarias de su partido y detenido recientemente por amaño de contratos públicos y cobro de comisiones. Además, ha requerido información al Tribunal de Cuentas sobre las presuntas irregularidades en las donaciones del PSOE. La Fiscalía Europea avanza en su investigación sobre un posible fraude en la utilización de fondos europeos en las obras de seguridad de la línea de alta velocidad entre Madrid-Sevilla y otro en la adquisición de las pulseras antimaltrato, cuyos fallos provocaron la absolución de maltratadores, según denunció la propia Fiscalía General del Estado.

Ficha técnica: Tracking realizado por DATA10 para OKDIARIO entre el 13 y el 18 de noviembre de 2026. Universo: población mayor de edad residente en España con derecho a voto. Muestra: 2.300 entrevistas. Margen global de error: ±2,1% para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5). Selección aleatoria con proporcionalidad por sexo, rangos de edad y tamaño poblacional. Metodología mixta de panel tabulado y llamada telefónica asistida por ordenador (DATA10). Estimación de escaños según la distribución histórica del voto en cada provincia.