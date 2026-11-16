Tomás Gómez se ríe del CIS de Tezanos y confirma: «Tiene un lío el hombre con el rojo, con el verde, no se aclara con ello y pasa lo que pasa»

Según dicta la ley, una vez comenzada la campaña electoral de manera oficial, es ahí cuando los candidatos a la presidencia del Gobierno y sus respectivas formaciones políticas pueden pedir el voto a los ciudadanos. En teoría, no fue hasta hace tres días cuando podían hacerlo. En la práctica, hemos visto que casi ninguno lo ha respetado.

Quedan 13 días para que los españoles acudan a los colegios electorales para depositar su confianza en un partido político. Pero serán 11, todavía, de reproches al contrario y eternas promesas a partes iguales. El día 28 tendremos la jornada de reflexión, siendo el 29-N cuando los españoles dictarán su futuro para los próximos cuatro años.

No obstante, desde hace más de un mes, la sociedad lleva viendo todo tipo de encuestas dispares sobre la intención de voto de cara a los comicios generales. Unas cifras que han ido bailando con el paso de los días y los acontecimientos acaecidos, desde la invasión marroquí de Ceuta pasando por la crisis de la vivienda y el accidente de Urda hasta las recientes entrevistas televisivas.

Pero la encuesta que predomina sobre las demás, y que nunca pasa desapercibida, es la que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas, conocida popularmente como el ‘CIS de Tezanos’. Esta institución, que queda sujeta al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha vuelto a publicar una nueva encuesta con unos datos que parecen muy alejados de la realidad.

Resultados de la encuesta del CIS de noviembre

El CIS ha vuelto a establecer el escenario más favorable para los partidos que formaron el último gobierno. El PSOE obtendría una sólida victoria, situándose como primera fuerza en torno a los 134-143 diputados.

El PP sería la segunda fuerza con una horquilla entre 98 y 106 escaños y VOX se impondría como el tercer partido con 57-65 escaños. Con estos resultados, el PSOE ganaría las elecciones por número de votos y diputados, pero también imposibilitaría la mayoría absoluta de PP y VOX que casi todas las encuestas presuponen. El Frente Amplio de Ada Colau se quedaría entre los 11 y 20 diputados.

La reflexión de Tomás Gómez

A razón de estos datos, el ex secretario del PSOE en Madrid se lo tomó con humor en el programa Horizonte de Iker Jiménez. «Tezanos es daltónico», comenzó su intervención con sarcasmo. «Tiene un lío el hombre con el rojo, con el verde… No se aclara con ello y pasa lo que pasa», añadió.

El ex líder socialista no puede tomarse en serio estos datos del CIS, aunque cambió el tono para hablar sobre los números: «Yo no soy sociólogo ni politólogo. Yo soy economista y esto es lo que enseño a mis alumnos, que son modelos econométricos. Esto no es exactamente un modelo econométrico, es un modelo estadístico de agregación. Es semejante a un modelo econométrico variante».

Estos son los datos que maneja Gómez

Tomás Gómez, que además es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, recoge todas las encuestas que se publican y realiza un análisis de todos los datos otorgados a los ciudadanos para hacer una media real.

«El PP tendría unos 130 diputados, el PSOE 112 y VOX 64»

«Yo recojo todos los sondeos que se publican, recojo todos los microdatos, quito sesgo de casa, que siempre hay, lo pondero adecuadamente según el tamaño de muestra, y sale lo que sale. Y a mí lo que me sale es que el PP tiene 130-131 diputados y le sacaría más de 4 puntos al Partido Socialista. Según mi estimación, estaría en 112 diputados. Y Vox estaría en 64-65 diputados», estableció el ex alcalde de Parla.

Para el político socialista, estos serían los resultados más fiables. No obstante, analizó el trasfondo de dichos números: «Lo relevante aquí es que la casa que menos le da al PP es 121 y la que más es 137, y al PSOE la que menos 103 y la que más 120. En el caso de la casa que le da menos al PP y más al PSOE, significa que le da mucho más a Vox. Pero fíjate que el PP y el PSOE estarían en un diputado».

España se juega todo el 29-N

El ex dirigente del PSOE en Madrid ha asegurado con rotundidad, en varias ocasiones, que el futuro y la «vuelta a la normalidad» dependerán del resultado en las urnas el 29-N: «La normalidad volverá cuando se acabe la era Sánchez».

«Con las elecciones se dirime si tendremos paz y normalidad o no»

«En las elecciones no se dirime si gobierna la izquierda o la derecha, sino que se dirime si después de las elecciones tenemos paz o no. Con un resultado con una diferencia de cinco, seis o siete escaños entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no tenemos paz. Con una diferencia grande entre los dos, vuelve la normalidad».