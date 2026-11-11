El duro ataque de Tomás Gómez, ex secretario del PSOE en Madrid, a Pedro Sánchez en ‘Horizonte’: «Está desquiciado»

Tomás Gómez, ex secretario del PSOE en Madrid, volvió a atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa Horizonte. Al militante socialista le parece una falta de respeto que el líder del Ejecutivo no acudiese al funeral por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, asegurando que todos sus movimientos se deben a un «cálculo electoral».

«Esto es una falta de respeto, Iker. Es una falta de respeto a las víctimas, a las familias y a este país», comenzó exponiendo con suma pena el ex alcalde de Parla. «Si Pedro Sánchez dice: ‘Yo es que, como soy laico y represento una institución, no voy a actos religiosos’. Hombre, ha habido algún ministro en el acto hoy, ¿no? Estaba el presidente de Castilla-La Mancha. Es decir, cuando un gobierno toma una decisión de no acudir, el gobierno no acude. Sin embargo, este gobierno ha acudido a algunos actos; el presidente del Gobierno ha acudido a algunos actos, como fue la misa que ofreció el Papa cuando vino a la Sagrada Familia. Es una falta de respeto en toda regla», añadió.

El derechazo de Gómez a Sánchez

Gómez, fruto del enorme rechazo que le produjo la actitud del máximo dirigente socialista, le asestó un duro golpe, afirmando que «está desquiciado». «Yo creo que Pedro Sánchez está desquiciado. Ha perdido los papeles. Yo nunca he visto una campaña en el Partido Socialista como esta. Una campaña en la que no se defiende nada del Partido Socialista», aseguró el analista político.

La cosa no quedó ahí, ya que el ex senador confirmó que el objetivo de Sánchez es la fractura de la derecha y la caída del PP gracias al aumento del voto a VOX: «Es una campaña en la que se intenta que el Partido Popular no tenga votos. Pero no captando los votos que podrían ir al PP, sino intentando que la derecha se fracture en dos. Intentando que Vox tenga muchos votos para que el PP quede o por debajo del PSOE o el PSOE quede muy cerquita del PP».

El ex líder del PSOE en Madrid aclaró que el nuevo objetivo del presidente del Gobierno es, siendo sabedor de que tiene las elecciones prácticamente perdidas, obtener simplemente un escaño más que el PP, para poder echarle en cara a Feijóo que era el líder popular el que defendía que el candidato más votado debe ser el que forme gobierno, tras ganar las elecciones generales de 2023.