Los toledanos sobre la ausencia de Sánchez en el funeral de Urda: «Es un farsante y tiene miedo a venir»

La indignación ciudadana ha estallado en Toledo durante la solemne misa funeral en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda. Mientras los toledanos y familiares lloraban a sus seres queridos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidía ausentarse. Su excusa oficial fue el carácter religioso del acto, pero aproximadamente a la misma hora fue sorprendido por OKDIARIO, llegando a Manresa (Barcelona) para grabar una entrevista en un podcast de entretenimiento. En las calles de Toledo, los vecinos acusan al líder socialista de ser un «cobarde» que tiene miedo a pisar la calle.

La tragedia ferroviaria de Urda, que ha dejado 69 víctimas mortales y un centenar de heridos, es el segundo desastre de este tipo en lo que va de año, habiéndose llevado por delante políticamente al ya ex ministro de Transportes, Óscar Puente. Frente al dolor, Moncloa justificó durante toda la semana la ausencia de Sánchez alegando que «nunca ha ido a oficios religiosos» y que solo asiste a ceremonias aconfesionales. Sin embargo, a la misma hora del funeral en la catedral de Toledo, el presidente llegaba a grabar The Wild Project, el podcast de Jordi Wild.

«Miedo a que la gente se le eche encima»

Para los toledanos, la excusa aconfesional es un simple pretexto para huir del escrutinio ciudadano. «Pues nada, en su línea, porque es un cobarde», sentencia uno de los asistentes al funeral. Para este toledano, la visita a Cataluña tiene un motivo puramente defensivo: «Él va a preferir ir allí antes que venir aquí a que le griten algo, porque si no, luego va a decir que son los fascistas o la ultraderecha».

La teoría del pánico a la calle es compartida por todos los entrevistados, que denuncian el blindaje constante de Moncloa. «Si hay más de 100 personas y no controla él quién está, no va a venir», lamentan, apuntando a «que le da hasta vergüenza venir y tiene miedo de que la gente se le eche encima».

Los ciudadanos rechazan tajantemente el argumento del Gobierno. Consideran que el luto nacional tras 69 muertes está por encima de ideologías. «Aquí hay un respeto que hay que guardar a las víctimas. Da igual la confesión de la que sea. Se puede ser ateo y presentarte como representante de los españoles, pero él se debe al cargo que ocupa y, por tanto, debería estar aquí. No tiene vergüenza», relata con dureza un vecino.

Enterarse de que, en paralelo, Sánchez grababa un podcast fue percibido como un insulto. «En los peores momentos de sus compatriotas, que no esté apoyándolos y que se vaya a grabar un podcast me parece vergonzoso. La verdad, es una excusa. Tú puedes creer o no, pero esta misa no va de creer, va de apoyar a todos los que están sufriendo», reprocha otro toledano, que considera que esto «demuestra que no les importan ni las víctimas ni el sufrimiento».

La empatía mostrada por la Corona ha dejado en evidencia, a juicio de los vecinos, la frialdad gubernamental. «En su conciencia quedará, pero esto no se lo merecen ni los familiares ni las víctimas. Nosotros, los españoles, estamos aquí unidos. Viene nuestro Rey a dar la cara», compara una vecina.

El enfado se hace extensible a todo el gabinete ministerial, al que acusan de estar en clave puramente electoral. «Sánchez no tiene los valores de darle la cara a una víctima en la cual seguramente ha tenido bastante culpa”, señala otro toledano. “Como ahora mismo están en periodo electoral, han elegido otro perfil, pero me da igual: todos los ministros son cómplices del farsante de la Moncloa, que es Pedro Sánchez», concluyen.