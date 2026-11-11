Gonzalo Bernardos, economista, sobre la huelga del 11-N: «Yo no hago huelga porque los sindicatos mayoritarios la han convocado para defender a Pedro Sanchez»

El economista Gonzalo Bernardos se ha mostrado muy crítico tanto con el fondo de la huelga general como con el papel de los sindicatos convocantes. El día 11 de noviembre se celebra en toda España una huelga general de 24 horas (de 00:00 a 24:00 horas) convocada por los principales sindicatos y organizaciones sociales. La movilización, la primera de ámbito nacional en 14 años, tiene lugar dieciocho días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

«Yo no hago huelga porque creo que los sindicatos mayoritarios la han convocado para defender a Pedro Sánchez en lugar de a los trabajadores. Con las manifestaciones de la tarde, pretendiente dar la imagen de que el pueblo apoya a Sánchez y está en contra de la oposición», explica Bernardos la mañana de la huelga del 11-N.

El gobierno a favor de la huelga

Bernardos cuestionó que las centrales sindicales protesten por los bajos salarios tras ocho años de Gobierno y «a las puertas de unas elecciones», calificando este argumento como «cogido por alfileres». También señaló que el Sindicato de Inquilinas impulsa una «huelga política para controlar la calle y hacer oposición desde ahí», y criticó que por primera vez convoque un paro una asociación de la que, según él, «no sabemos quién la financia ni cuánta gente tiene afiliada».

«La política de nuestro país es un cachondeo. En teoría, la huelga es para protestar por las dificultades para acceder a una vivienda. Y el Gobierno está a favor de ella, cuando sus medidas son los principios culpables de que el precio de la vivienda suba, suba y suba», explica en la red social X.

«Un trilero, un demagogo y un manipulador de manual»

Bernardos y el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, protagonizaron un intenso intercambio de reproches en la red social X en la víspera de la huelga general del 11 de noviembre de 2026 a cuenta de las subvenciones públicas que reciben los sindicatos.