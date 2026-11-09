El experto en economía Santiago Niño Becerra, sobre Pedro Sánchez: «No dijo que el riesgo de pobreza es del 24%; cogió las cifras que le interesó»

Conocido en el sector de la siderurgia y por ser catedrático desde 1994 de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarrià de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, Santiago Niño Becerra es otro de los economistas españoles que ha criticado los discursos del presidente del gobierno. Becerra ha desmontado el relato de Pedro Sánchez, acusando al presidente de coger «las cifras que le interesaron» y dibujar un panorama irreal.

En un acto de precampaña electoral, Pedro Sánchez dio un discurso de balance económico. Durante el acto, Sánchez dio una serie de datos que ha denunciado públicamente el economista Niño Becerra.

Las mentiras de Pedro Sánchez

Niño Becerra denunció el discurso oficial de Sánchez, donde se enfocaba de una forma demasiado optimista en los números agregados como el crecimiento del PIB o los 22 millones de afiliados de la Seguridad Social. Sin embargo, ocultaba intencionalmente el impacto de la inflación y la precariedad en diferentes ámbitos. «El PIB per cápita está 8 puntos por debajo de la media europea. El riesgo de pobreza es del 24%», afirmó el economista.

El reproche de Niño Becerra también remarca que el presidente omitió el dato del riesgo de pobreza. En intervenciones precisas, el economista ya insistía en que España destacaba negativamente a nivel europeo en pobreza infantil y exclusión, señalando además la contradicción de que un 15% de la población ocupada siga en estado de pobreza.

¿Quién es clase media?

«La clase media baja está desapareciendo a velocidad de vértigo» es otra de las frases más repetidas por economistas. La advertencia viene ligada a una denuncia a la gestión de Sánchez que, al ritmo que avanza, sólo quedará la clase media alta.

Ante las dudas de muchos españoles por definir a qué clase social pertenecen, Niño Becerra aclara de qué depende. Quienes ingresan entre el 75 y el 200% de la renta media, que en España en 2023 equivalía a estar entre los 18.316 euros y los 36.632 euros anuales. Además añade un matiz importante: no es lo mismo cobrar 20.000 euros en Bilbao que en Jaén.