Noviembre es uno de los meses más esperados por los pensionistas españoles. Millones de jubilados recibirán durante los próximos días la paga extraordinaria de Navidad, que se ingresará junto con la mensualidad habitual de la Seguridad Social. Este dinero adicional supone, para quienes tienen derecho a cobrar las 14 pagas completas, recibir prácticamente el doble de lo habitual en sus cuentas bancarias. Sin embargo, no todos los bancos realizarán el ingreso el mismo día. Las fechas previstas para noviembre de 2026 se concentran entre el lunes 23 y el miércoles 25, aunque hay diferencias entre entidades y conviene conocer qué ocurre con quienes no tienen derecho a una paga extraordinaria.

¿Cuándo se cobra la paga extra de noviembre de 2026?

La mayoría de las entidades bancarias adelantan el ingreso de las pensiones para que sus clientes puedan disponer del dinero antes de que termine el mes. En noviembre de 2026, el calendario previsto sitúa los primeros abonos el lunes 23, mientras que otros bancos realizarán las transferencias el martes 24 y el miércoles 25.

Según la información publicada por las entidades, estas son las fechas previstas:

Bankinter : lunes 23 de noviembre

: lunes 23 de noviembre Unicaja: lunes 23 de noviembre

lunes 23 de noviembre CaixaBank : martes 24 de noviembre

: martes 24 de noviembre Banco Santander : martes 24 de noviembre

: martes 24 de noviembre BBVA: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre ING: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Ibercaja: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Banco Sabadell : miércoles 25 de noviembre

: miércoles 25 de noviembre Abanca: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Kutxabank: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Cajamar: miércoles 25 de noviembre

¿Por qué los pensionistas cobran el doble en noviembre?

La explicación está en el sistema de 14 pagas que establece la Seguridad Social. Las pensiones se abonan mediante 12 mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, que corresponden a los meses de junio y noviembre. Por tanto, la paga de Navidad equivale a otra mensualidad de la prestación, siempre que se haya generado el derecho a percibirla durante todo el periodo correspondiente.

Por ejemplo, una persona que cobra 1.300 euros mensuales recibirá 2.600 euros en noviembre si tiene derecho a la paga extraordinaria completa. Este ingreso adicional llega, además, en plena campaña comercial del Black Friday, que este año se celebra el viernes 27 de noviembre. ￼

¿Quiénes no tienen derecho a la paga extra de Navidad?

No todos los pensionistas reciben dos mensualidades adicionales al año. Las personas que cobran una pensión derivada de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tienen las pagas extraordinarias prorrateadas en sus 12 mensualidades ordinarias. Por eso, aunque no reciben un ingreso adicional en noviembre, su prestación mensual ya incorpora esa parte.

También puede variar la cantidad cuando una persona acaba de acceder a la jubilación. En estos casos, la paga extraordinaria se calcula proporcionalmente, ya que corresponde una sexta parte por cada mes computable entre junio y noviembre. ￼

¿Cuándo paga oficialmente la Seguridad Social?

Aunque muchos bancos adelantan el dinero al día 23, 24 o 25, la Seguridad Social establece que las pensiones se abonan a mes vencido y deben estar disponibles en la entidad financiera desde el primer día hábil del mes de pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural. Por lo tanto, el adelanto de noviembre depende de cada banco y no de un cambio en el calendario oficial del organismo público. ￼