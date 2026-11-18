La Seguridad Social va a tener que pagar 1.800 euros a un jubilado al que denegó el complemento de maternidad por ser hombre, y no los 600 que le habían reconocido los tribunales de Madrid. El Tribunal Supremo ha corregido esa cifra al alza y ha dejado fijado un criterio que va más allá de este pensionista, ya que todos los padres que sufrieron el mismo trato recibirán la misma compensación, tanto si su pleito se resolvió en el primer juzgado como si tuvieron que agotar todos los recursos. Para la Sala, el dinero no puede depender de lo que haya durado el procedimiento.

El hombre pidió el complemento cuando todavía estaba en vigor, el organismo se lo negó y solo lo cobró después de ganar un juicio. Con ese dinero ya en su cuenta reclamó además una indemnización por la discriminación, y es ahí donde ha entrado el Supremo. Su sentencia, que puede consultarse en la web del Poder Judicial, llega años después de que Europa declarara contraria a la igualdad la norma que dejaba fuera a los hombres, algo que la Seguridad Social tardó en asumir en la práctica, y aplica una cuantía que el propio tribunal ya había establecido en noviembre de 2023.

La Seguridad Social negó este complemento a un jubilado y ahora tendrá que indemnizarlo con 1.800 euros

El razonamiento del Supremo parte de una idea sencilla. La Seguridad Social trató igual a todos los hombres que pidieron el complemento, les negó el derecho y les obligó a reclamarlo, de modo que lo coherente es compensarlos igual. Por eso la Sala recuerda que en 2023 ya concluyó que era razonable fijar los 1.800 euros para todos, precisamente para evitar que dos personas con el mismo problema recibieran cantidades distintas según el juzgado que les tocara o la paciencia que tuvieran para litigar.

En la sentencia se habla también del perjuicio que supuso para estos pensionistas la resistencia del organismo a reconocer lo que les correspondía, una situación de incertidumbre que, según el tribunal, fue común a todos ellos. De ahí que el importe no varíe en función de la instancia en la que se les diera la razón ni del esfuerzo judicial que cada uno tuviera que hacer. Tampoco cambia, añade el Supremo, cuando la Seguridad Social se defendió alegando que el derecho había prescrito, así que ese argumento no sirve para rebajar la cifra.

El recorrido del jubilado hasta el Supremo

El pensionista recibió la negativa de la Seguridad Social y en febrero de 2021 vio rechazada también su reclamación previa. Un mes más tarde presentó su demanda, y en febrero de 2023 un juzgado de Madrid le reconoció el complemento, que el organismo acabó abonando. Hasta ahí, el procedimiento había cumplido su objetivo principal, pero él no daba el asunto por zanjado.

En 2024 pidió 1.800 euros más por el trato discriminatorio que había soportado. El Juzgado de lo Social número 4 de Madrid le dio la razón en enero de 2025 y declaró vulnerado su derecho a la igualdad, aunque fijó la indemnización en 600 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó esa cantidad en mayo de ese mismo año, y al jubilado sólo le quedaba entonces la opción de recurrir ante el Supremo y así lo hizo. Ese recurso es el que ahora ha prosperado, con el visto bueno de la Fiscalía y sin que se impongan las costas a ninguna de las partes.

Por qué los hombres tuvieron que ir a los juzgados

El complemento de maternidad estuvo vigente entre 2016 y 2021 y mejoraba la pensión de las mujeres con dos o más hijos. El incremento era del 5 % con dos hijos, del 10 % con tres y del 15 % con cuatro o más. Los padres con la misma trayectoria familiar quedaban al margen por una cuestión de género, algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que era discriminatorio en diciembre de 2019.

Sin embargo, la Seguridad Social no cambió su manera de actuar. Siguió concediéndolo solo a las mujeres, apoyándose en un criterio interno de 2020, y los hombres que lo querían cobrar tuvieron que reclamarlo ante los tribunales uno por uno. En 2023 el mismo tribunal europeo fue un paso más allá y estableció que debía compensárseles por los perjuicios causados, incluidos los gastos de abogado. Esa doctrina europea es la base sobre la que se han ido resolviendo después los casos como este.

Qué ha pasado con el complemento desde 2021

Las pensiones que se reconocen en la actualidad ya no incluyen el complemento de maternidad. Desde febrero de 2021 lo sustituye el complemento para reducir la brecha de género, que en 2026 es de 36,90 euros al mes por hijo, con un máximo de cuatro. Los hombres sólo pueden cobrarlo en supuestos concretos, tal y como recoge el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, aunque cada vez son más los que lo reciben.