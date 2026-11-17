Un mes exacto. El 7 de enero de 2020, Nicolás Maduro escribió a Pedro Sánchez para ofrecerle «reabrir caminos de relacionamiento venturoso» con el Gobierno que acababa de formar con Podemos. El 7 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero estaba sentado frente al dictador en el Palacio de Miraflores. Entre ambas fechas se habían producido el Delcygate y el plantón de Sánchez a Juan Guaidó.

El recibimiento a Zapatero en Miraflores no fue discreto: junto a Maduro estaban la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la misma que tres semanas antes había aterrizado en Barajas burlando las sanciones europeas, y la primera dama, Cilia Flores. El encuentro se celebró justo después de que Maduro recibiera al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, de visita oficial en Venezuela, y cuando Guaidó acababa de terminar su gira internacional para reforzar sus apoyos.

La carta de Maduro lo cambió todo

La carta de Maduro a Sánchez desvelada en exclusiva por OKDIARIO marcó un antes y un después. En marzo de 2019, la Moncloa se apresuró a aclarar que Zapatero no viajaba a Caracas como emisario de la diplomacia española. Once meses más tarde, con la felicitación de Maduro en la mesa del presidente, el Delcygate todavía sin aclarar y Guaidó despachado en la Casa de América por la entonces ministra Arancha González Laya, nadie en el Gobierno se molestó en marcar distancias.

Zapatero, que había calificado de «error» las sanciones contra el régimen y defendido que el Gobierno real de Venezuela era el de Maduro, se sentaba en Miraflores con el narcodictador, su vicepresidenta y la primera dama sin que la Moncloa dijera nada. Desde entonces, Zapatero dejó de ser un verso suelto del socialismo para convertirse, de hecho, en el hombre de Sánchez en Venezuela, el canal por el que transitaron esos «caminos de relacionamiento venturoso» que Maduro había prometido reabrir.

«Abrir los caminos»

Tras la reunión, Maduro agradeció en redes sociales, «en nombre de todo el pueblo venezolano», la «firme disposición» de Zapatero a «abrir los caminos para el diálogo». Es casi la misma expresión que había usado un mes antes en la carta a Sánchez a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en la que se despedía reafirmando su voluntad de «reabrir caminos de relacionamiento venturoso».

La carta, con el membrete personal de Maduro, el sello del Despacho de la Presidencia y su firma manuscrita, ofrecía al nuevo presidente del Gobierno «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación». Un mes después, el ex presidente socialista que más había defendido al régimen estaba en Miraflores.

Zapatero había ejercido de mediador en los diálogos entre el régimen y la oposición celebrados en República Dominicana entre 2016 y 2018, y para entonces acumulaba casi cuatro decenas de viajes a Venezuela. La oposición le reprochaba desde hacía tiempo su parcialidad a favor del chavismo.

La relación de Zapatero con el chavismo ha sobrevivido incluso a la caída de Maduro. Tras la captura del dictador por Estados Unidos el 3 de enero de este año, el ex presidente regresó a Caracas, esta vez de forma oficial, y se reunió con Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, y con su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional. Ante los periodistas, reconoció que habla con ella casi a diario. «Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. La conozco mucho», dijo. Por algo Delcy le llamaba «mi príncipe», como si fuera un cuento de hadas chavista.