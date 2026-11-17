¿Y si las decisiones que hoy parecen no tener sentido terminan siendo las más importantes de nuestro futuro? Steve Jobs, fundador de Apple, dejó una de las reflexiones más conocidas sobre el éxito y el destino durante un discurso que pronunció ante los estudiantes de la Universidad de Stanford. «No se pueden conectar los puntos mirando hacia adelante; solo puedes conectarlos mirando hacia atrás», aseguró. Una frase que invita a no desesperarse cuando las cosas no salen como esperamos y a entender que, en ocasiones, el verdadero significado de nuestras experiencias solo aparece con el paso del tiempo.

Una frase que nació de su propia experiencia

Steve Jobs pronunció estas palabras el 12 de junio de 2005, durante la ceremonia de graduación de Stanford. En aquella intervención decidió compartir tres historias personales relacionadas con los puntos de inflexión de su vida. La primera estaba centrada precisamente en cómo determinadas experiencias aparentemente insignificantes terminaron influyendo en su trayectoria profesional.

Uno de los ejemplos más importantes fue su paso por Reed College, una universidad de la que abandonó los estudios después de seis meses. Sin embargo, continuó asistiendo como oyente a algunas clases que despertaban su curiosidad. Entre ellas se encontraba un curso de caligrafía que, aunque entonces parecía no tener ninguna utilidad práctica, terminaría siendo fundamental para el desarrollo de los primeros ordenadores Macintosh.

El fracaso que terminó cambiando su futuro

Steve Jobs explicó que aquellos conocimientos sobre tipografías, espacios entre letras y diseño acabaron incorporándose al primer Macintosh, presentado en 1984. Según relató, aquella formación permitió que el ordenador ofreciera diferentes tipos de letra y una presentación visual mucho más cuidada. Algo que nunca habría aprendido si hubiera seguido el recorrido académico convencional.

Su historia también estuvo marcada por otro momento complicado, que es su salida de Apple en 1985, la compañía que había fundado junto a Steve Wozniak. Lejos de abandonar el mundo empresarial, creó NeXT y participó en el desarrollo de Pixar, dos proyectos que marcaron una nueva etapa de su carrera. Años después, Apple adquirió NeXT y Steve Jobs regresó a la empresa que había contribuido a crear.

La lección para afrontar la incertidumbre

La enseñanza de su discurso es que no siempre podemos comprender por qué suceden determinadas cosas mientras estamos atravesándolas. Una decisión que parece equivocada puede abrir una oportunidad inesperada, mientras que una etapa difícil puede terminar convirtiéndose en el comienzo de algo nuevo.

Steve Jobs defendía que había que confiar en la intuición, seguir aquello que realmente nos apasiona y no tener miedo a desviarnos del camino previsto. No significa que todos los fracasos conduzcan necesariamente al éxito, sino que nuestras experiencias pueden adquirir un significado diferente con el tiempo.

Su reflexión sigue siendo especialmente útil para quienes atraviesan momentos de dudas sobre su futuro. Porque, aunque no podamos saber qué consecuencias tendrán nuestras decisiones, sí podemos aprender de cada paso y continuar avanzando sin exigirnos tener todas las respuestas desde el principio.