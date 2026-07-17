La importante reflexión de Steve Jobs: «Si trabajas en algo que te gusta y te apasiona, no necesitas un empujón, tu visión será tu impulso»
Steve Jobs (San Francisco, 24 de febrero de 1955 – Palo Alto, California, 5 de octubre de 2011) fue un empresario estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes de la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. Fue el cofundador de Apple junto con Steve Wozniak y Ronald Wayne, y en 1984 impulsó el lanzamiento del Macintosh, el primer ordenador personal. Sin embargo, los conflictos internos con la dirección provocaron su salida de la empresa en 1985.
En 1997 regresó a Apple, una empresa que atravesaba una delicada situación financiera. Desde entonces lideró una profunda transformación que dio lugar a algunos de los productos tecnológicos más influyentes de las últimas décadas, como el iMac, el iPhone y el iPad. También impulsó la creación de iTunes Store, plataforma que redefinió la distribución de música digital y consolidó el ecosistema de Apple. Bajo su dirección, la compañía pasó de estar cerca de la quiebra a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo.
La reflexión de Steve Jobs sobre el trabajo
«Si trabajas en algo que te gusta y te apasiona, no necesitas un empujón, tu visión será tu impulso». Esta frase refleja una de las convicciones que guiaron toda su trayectoria profesional. Para Steve Jobs, el verdadero motor del éxito era la pasión por crear productos capaces de cambiar la vida de las personas; consideraba que cuando alguien disfruta profundamente de lo que hace, la motivación surge de manera natural y el esfuerzo deja de sentirse como una obligación. Por eso animaba a quienes no disfrutaban de su profesión a seguir buscando hasta encontrar aquello que realmente les apasionara.
Sin embargo, esa visión no implica que el camino hacia el éxito sea sencillo. Incluso dedicándose a una actividad que apasiona, siguen existiendo el fracaso, la incertidumbre y los momentos de frustración. La diferencia, según Steve Jobs, es que la pasión proporciona la energía necesaria para seguir adelante cuando se presentan las dificultades. Esta filosofía que continúa inspirando a emprendedores, creativos y profesionales de todo el mundo.
Las mejores frases
- «Permanece hambriento, permanece alocado»
- «La innovación diferencia a un líder de un seguidor»
- «Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otro»
- «La calidad es mucho más importante que la cantidad»
- «Todo el mundo aquí tiene la sensación de que ahora es uno de esos momentos que están influenciando el futuro»
- «Las mejores ideas siempre tienen que prevalecer»
- «El trabajo ocupará una gran parte de tu vida, la mejor forma de lidiar con ello es encontrar algo que realmente ames»
- «No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes hacerlo mirando hacia atrás»
- «Las cosas no tienen que cambiar el mundo para ser importantes»
- «La creatividad es simplemente conectar cosas»
- «Si defines el problema correctamente, casi tienes la solución»
- «Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia»
- «Siempre me he sentido atraído por los cambios más revolucionarios»
- «Solo queremos hacer grandes productos»
- «El diseño no es solo lo que se ve y lo que se siente. El diseño es cómo funciona»
- «Las personas talentosas trabajando juntas se pulen unas a otras»
- «Tienes que encontrar eso que amas, y eso aplica tanto para tu trabajo como para tus enamorados»
- «La muerte es probablemente el mejor invento de la vida»
- «No suelo ser suave con aquellos que sé que pueden mejorar»
- «Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer»
- «El trabajo en equipo depende de confiar en los demás, sin necesidad de supervisión»
- «Somos capaces de crear algo con la capacidad de controlar una infraestructura mundial»
- «Si miras bien, la mayoría de los éxitos tomaron mucho tiempo»
- «Nuestro trabajo consiste en averiguar qué van a querer los clientes antes de que ellos mismos lo sepan»
- «Todo lo que te rodea que llamas vida fue hecho por gente que no era más inteligente que tú»
- «La contratación es difícil. Es la búsqueda de agujas en un pajar»
- «Cambiaría toda mi tecnología por una tarde con Sócrates»
- «A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe»
- «Nosotros creemos que hay personas con pasión que pueden cambiar el mundo para hacerlo mejor»
- «Si quieres contratar a gente maravillosa, tienes que dejarles trabajar»
- «El mundo está en tus manos»
- «Recordar que pronto estaré muerto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida»
- «Creo que si haces algo y resulta ser bastante bueno, deberías hacer algo maravilloso»
- «No regresé a Apple para ganar una fortuna»
- «¿Por qué unirse al ejército cuando puedes ser un pirata?»
- «Tienes que confiar en algo, ya sea tu instinto, el destino, la vida o el karma»
- «Convertir ideas interesantes y tecnologías incipientes en una empresa que pueda innovar durante años requiere mucha disciplina»
- «Nosotros creamos la computadora por necesidad, porque no podíamos comprarnos una»
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