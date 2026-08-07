Umberto Eco: «Nos convertimos en aquello que nuestro padre nos enseñó sin molestarse en educarnos»

La educación siempre nos lleva a normas, consejos y conversaciones pensadas para transmitir valores. Sin embargo, el escritor italiano Umberto Eco apunta en una dirección diferente. El filósofo defendía que la influencia que resulta decisiva en una persona aparece en esos momentos en los que nadie quiere dar una lección.

Su reflexión pone el foco en los momentos más corrientes de la vida familiar, aquellos que parecen irrelevantes en el momento, pero que luego forman parte de la manera de pensar, sentir y actuar de cada individuo. «Creo que nos convertimos en aquello que nuestro padre nos enseñó en los tiempos muertos, mientras no se preocupaba de educarnos. Nos formamos con restos de sabiduría», escribió el autor italiano.

Para Eco, gran parte de la identidad se construye observando. La forma de afrontar un problema, la serenidad con la que se resuelve una dificultad o un silencio se pueden convertir en referencias para toda la vida. Esto no solo pertenece a los padres, ya que las madres, abuelos u otras figuras también dejan una impronta similar mediante su comportamiento diario. Los valores se incorporan muchas veces con el ejemplo repetido y no con discursos preparados.

Identidad

La memoria juega un papel fundamental en esta interpretación. Es fácil olvidar muchas de las advertencias que recibimos en la infancia o recomendaciones repetidas. Sin embargo, hay imágenes que quedan intactas durante décadas. Un niño puede olvidar las explicaciones de la importancia de la generosidad, pero en cambio, conservar para siempre el recuerdo de un padre ayudando a otra persona de manera altruista.

Una promesa cumplida a pesar de las dificultades o el modo de afrontar una decepción son más poderosos que cualquier tipo de sermón. Eco afirma que la personalidad se alimenta de aquello que absorbemos sin que seamos totalmente conscientes. Los hábitos, las costumbres familiares y las actitudes diarias forman un conjunto de experiencias que siguen influyendo aunque los protagonistas de las mismas ya no estén presentes.