Los psicólogos lo tienen claro: tu personalidad cambia mucho antes de los 25 años y vuelve a hacerlo después de los 70
Un amplio análisis reunió datos de cerca de 250.000 personas procedentes de casi 300 investigaciones ha permitido conocer con más precisión cómo evoluciona la personalidad a lo largo de la vida
Alicia Martínez, experta en limpieza: "Para que la casa siempre huela bien, pulverizo este ambientador casero"
Mahatma Gandhi, pensador hindú, sobre la felicidad: "No consiste en tener una vida sin dificultades, sino en mantener la paz incluso cuando aparecen"
Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla griega a cambio de dedicar cinco horas al día al cuidado de los gatos abandonados
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