La reflexión de Antonio Gala, escritor español: «Hace tiempo que no busco la felicidad, me pasa como con el amor, si tiene que volver tocará a mi puerta»

La felicidad es un estado que suele aparecer sin previo aviso y a veces se encuentra cuando menos se espera. El escritor español Antonio Gala hacía un análisis sobre la felicidad que se basa en no perseguirla como si de un objetivo se tratara. Esto lo expresaba más en detalle durante una conversación con Jesús Quintero en un programa televisivo hace 35 años. La frase del célebre escritor se resumía en lo siguiente: «Hace tiempo que no busco la felicidad; me pasa como el amor, si el amor tiene que volver tocará a mi puerta».

El trasfondo de la cita

«Yo hace tiempo que no busco la felicidad», afirmaba Gala. El escritor estableció un paralelismo entre la felicidad y el amor, explicando que había llegado a un punto de su vida en el que ya no sentía la necesidad de buscar ni la felicidad ni el amor de forma insistente. Un planteamiento que parte de no forzar estos aspectos de la vida. En el caso del amor, el escritor enfatizaba en que no tenía sentido perseguirlo continuamente. Por eso, aseguraba que si este sentimiento decidía volver a su vida lo haría de manera natural, una filosofía que también aplicaba a la felicidad.

La perspectiva del escritor

El mensaje de Antonio Gala estaba en contra de que una persona buscara continuamente la felicidad, ya que para él convertirla en una obligación desembocaba en la frustración personal. Así que la solución para contribuir al bienestar de un individuo es apostar por dejar que las circunstancias de la vida sigan su curso. Además, la idea se basa en que cuanta más búsqueda, menos se encontrará. Esta forma de pensar se relaciona también con la serenidad, una apuesta muy importante para Gala. El sencillo aprendizaje de vivir con calma y aceptar lo que sucede es más importante que intentar alcanzar la felicidad absoluta.

En la actualidad

Después de 35 años, las palabras de Antonio Gala se deslizan por las redes sociales como pequeñas pinceladas de su escritura. Los más jóvenes comparten esta reflexión y enseñan cómo la felicidad ocupa un lugar fundamental en sus vidas. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad se resume en que no todo lo que se piensa que es importante en esta vida tiene que ser perseguido, porque a veces tanto el amor como la felicidad pueden llegar en el momento menos esperado.