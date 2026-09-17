Collboni convierte la Zona Franca de Barcelona en un polvorín: «Hemos visto hasta asesinatos a plena luz del día»

La Zona Franca de Barcelona, histórico barrio obrero levantado por la inmigración española que llegó a trabajar en la SEAT y en las grandes factorías de la ciudad, se ha convertido en los últimos meses en un polvorín de inseguridad y abandono institucional. Un equipo de OKDIARIO se ha desplazado hasta la zona para constatar sobre el terreno una realidad que los vecinos llevan meses denunciando sin que el Ayuntamiento de Jaume Collboni mueva un dedo.

Lo primero que salta a la vista son los asentamientos irregulares: tiendas de campaña, colchones a la intemperie y cocinas improvisadas ocupando espacios públicos del barrio. Según los testimonios recogidos por OKDIARIO, el fenómeno no ha dejado de crecer en los últimos meses, hasta el punto de que uno de los vecinos consultados llegó a calificar la zona como «un poblado» con «crecimiento exponencial».

La denuncia más grave tiene que ver con la violencia. Los vecinos aseguran haber sido testigos de al menos dos ejecuciones a plena luz del día en los últimos meses, atribuidas a ajustes de cuentas entre bandas que operan en la zona. A ello se suma el relato de varios residentes que afirman haber sufrido agresiones directas: uno de ellos asegura que un amigo suyo recibió un disparo en la oreja en pleno barrio.

«Así no se puede vivir», repetían varios de los vecinos consultados por este periódico, que describen un clima de miedo constante incluso para desplazarse por la zona durante la noche. Entre los incidentes más alarmantes recogidos por los testimonios vecinales figura un incendio declarado en uno de los asentamientos, situado peligrosamente cerca de una gasolinera de la zona, lo que habría puesto en riesgo a todo el vecindario.

El denominador común de todos los testimonios es la denuncia contra la gestión municipal. Los vecinos acusan al Consistorio de Jaume Collboni de «dejadez» absoluta: aseguran que no hay presencia policial suficiente, que no existe ningún tipo de control sobre los asentamientos y que las promesas de actuación se han quedado, una vez más, en papel mojado.

«Ésta es la Barcelona de Collboni», denuncia uno de los vecinos frente a las cámaras de OKDIARIO, en referencia directa a la responsabilidad política del alcalde socialista sobre el deterioro del barrio.