Los drones ganan voz en la industria aeroespacial española para afrontar los retos del futuro

El sector español de los drones gana representación en la gran mesa de la industria aeroespacial. ECUAS Drones, la asociación que agrupa a fabricantes, operadores y centros de ensayos en vuelo del país, se ha incorporado a la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española (PAE).

Según ha informado la propia organización, el objetivo de esta integración es reforzar la presencia de los drones en la definición de las prioridades tecnológicas, regulatorias e industriales del sector aeroespacial. La entrada en la PAE busca además ganar capacidad de interlocución con la Administración y con el resto de la industria.

El acuerdo permitirá a ECUAS abordar algunos de los principales retos que condicionan el desarrollo del sector: facilitar los vuelos más allá de la línea de vista directa del piloto (BVLOS) y avanzar en sistemas digitales que gestionen el tráfico de drones e integrarlos de forma segura en el espacio aéreo, a través del modelo U-Space.

Vuelos más allá de la vista

A esos dos retos se suman otros dos igual de relevantes para la industria: agilizar los procesos necesarios para autorizar aeronaves y operaciones de mayor complejidad, y preparar el marco normativo para los nuevos servicios de transporte, logística y movilidad aérea con sistemas no tripulados.

La incorporación se produce, además, en un momento de rápida evolución tecnológica y de diversificación de los usos civiles y militares de los drones, un fenómeno que multiplica los desafíos regulatorios a los que se enfrenta el sector en toda Europa.

A juicio de ECUAS, ese contexto exige que la regulación, la innovación y las políticas industriales avancen de forma coordinada para facilitar el paso de las nuevas capacidades tecnológicas a operaciones reales sobre el terreno.

Más voz en las prioridades de innovación

La Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española reúne a empresas, centros tecnológicos, universidades y organismos públicos, y participa en la definición de las prioridades estratégicas de investigación, desarrollo e innovación del sector aeroespacial nacional.

La presencia de ECUAS permitirá que las necesidades específicas de la industria de drones estén representadas en esos debates desde sus primeras fases, y favorecerá la colaboración público-privada con otros actores del sector.

Esa colaboración se articulará en proyectos y programas estratégicos de I+D+i nacionales y europeos, alineando las capacidades de las empresas españolas con las prioridades tecnológicas fijadas a ambos niveles.

Diagnóstico compartido

Andrés Catalán, secretario general de la PAE, señala que «la incorporación de ECUAS a la plataforma es una gran noticia, porque enriquecerá los debates y los documentos que se elaboren con la visión no sólo de fabricantes sino de operadores y centros de ensayo en vuelo».

El responsable añade que «los retos a los que se enfrenta el desarrollo del sector no son sólo tecnológicos, sino también el despliegue de infraestructuras, la agilización de los procesos de autorizaciones de vuelo o la involucración de las administraciones», y recalca que «la PAE y ECUAS se complementan para abordar todos estos aspectos».

Por su parte, Marta García, presidenta de ECUAS, asegura que «la tecnología de los drones está avanzando muy deprisa y necesitamos que la regulación y las políticas de innovación evolucionen también para que ese desarrollo pueda trasladarse a operaciones reales».

Volar más lejos y más seguro

García añade que «nuestra integración en la PAE permitirá que la voz del sector esté presente desde el principio en debates clave sobre cómo volar más lejos y en escenarios más complejos, cómo integrar los drones de forma segura en el espacio aéreo y cómo facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones».

ECUAS, Asociación Española de UAS, es una organización profesional que representa al sector de los sistemas aéreos no tripulados en España, integrando a fabricantes, operadores de servicios aéreos innovadores y centros de ensayos en vuelo.

Su misión es impulsar la profesionalización, la competitividad y la escalabilidad del sector UAS, promoviendo una mayor armonización regulatoria en Europa y facilitando el acceso a operaciones más complejas y de mayor valor añadido.

La asociación actúa como interlocutor ante las administraciones nacionales y europeas para contribuir al desarrollo de un marco regulatorio más eficiente, coherente y adaptado al crecimiento de la industria de drones en el ámbito civil e industrial.