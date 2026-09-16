Joseph Pilates, creador del método pilates: «Eres tan joven como flexible es tu columna»

La edad suele asociarse con el paso del tiempo, pero no siempre refleja el estado físico de una persona. En este contexto, la flexibilidad de la columna vertebral ocupa un lugar destacado, ya que la espalda participa en una gran cantidad de movimientos diarios, como caminar o agacharse.. Esta idea está muy relacionada con los principios del pilates, un método de ejercicio desarrollado por Joseph Pilates a principio del siglo XX cuyo objetivo no era únicamente desarrollar fuerza, sino también mejorar la coordinación y realizar movimientos más conscientes y controlados.

Joseph Pilates defendía una visión del ejercicio estrechamente relacionada con la salud. Entre las frases que se le atribuyen destaca una especialmente conocida: «Eres tan joven como flexible es tu columna». Con ella resumía la importancia que concedía a mantener una espalda sana y funcional, independientemente de la edad.

«Eres tan joven como flexible es tu columna»

#pilates #motivacion ♬ sonido original – Haven Studio @venetta.room.pilates Este lema no se refiere a la edad cronológica de tu acta de nacimiento, sino a tu edad biológica y funcional. Para Joseph la columna vertebral no solo es una estructura de soporte, sino el termómetro real de la vitalidad humana 🤎 ¿Ya conocías este frase?☺️ #josephpilates

Joseph Hubertus Pilates fue un niño con una salud delicada, circunstancia que despertó su interés por estudiar el cuerpo humano y las distintas formas de fortalecerlo a través del ejercicio. Fue en Inglaterra donde comenzó a desarrollar su método, después de ser internado durante la Primera Guerra Mundial en un campo de concentración inglés por su nacionalidad alemana. Mientras trabajaba como enfermero, creó una metodología destinada a mejorar la condición física de otros internos mediante el ejercicio. Para aquellos que estaban más débiles o enfermos, instaló en las propias camas un sistema de poleas y cuerdas que permitía trabajar la musculatura.

Los médicos de la época comprobaron que quienes seguían la técnica desarrollada por Joseph Pilates lograban recuperarse de una manera más rápida y eficaz que mediante los sistemas de rehabilitación tradicionales. .En 1926, su creciente prestigio llegó hasta Adolf Hitler, quien le habría ofrecido encargarse del entrenamiento de la policía secreta alemana. Pilates rechazó la propuesta y, ante la situación política de Europa, se trasladó a Nueva York, donde abrió su primer estudio junto a Clara, una enfermera a la que había conocido durante su viaje a Estados Unidos.

Joseph Pilates publicó dos libros a lo largo de su trayectoria. El primero, titulado «Your Health» (1934), y presentaba sus ideas y filosofía acerca de la salud, la higiene y la actividad física. Su segunda obra, «Return to Life through Contrology» (1945), era un manual práctico de 34 ejercicios fundamentales.

Después de su fallecimiento en 1967, Clara se puso al frente del estudio hasta su muerte, diez años más tarde, aunque durante ese periodo la dirección estuvo en manos de una de las alumnas de Joseph, Romana Kryzanowska. Pilates nunca llegó a formar de manera oficial a profesores de su método, pero algunos de sus alumnos crearon posteriormente sus propios centros para continuar enseñándolo. Entre los primeros discípulos que recibieron una certificación oficial de Pilates se encontraban Lolita San Miguel y Kathy Grant.

Principios

Los principios fundamentales del pilates son seis: concentración, respiración, control, fluidez de movimiento, centralización y precisión.