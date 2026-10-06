El pasado mes de agosto, la vida de Daniella Bustamante dio un giro de 180º. La hija en común de Paula Echevarría y David Bustamante alcanzaba la mayoría de edad solo días después del fallecimiento de su abuelo materno. Sin embargo, el foco de la noticia estaba en la imagen pública de Daniella, que meses antes ya copaba titulares por su presencia en redes sociales. De hecho, una de las primeras noticias que salía sobre la hija de la actriz y el cantante fue la carrera universitaria que iba a estudiar y que directamente está ligada con su futuro en el universo 2.0: el Marketing. Precisamente, una de las grandes incógnitas sobre Daniella era si iba a formarse profesionalmente o si, por el contrario, directamente se iba a enfocar en redes como influencer.

Durante todos estos meses, la joven ha dejado claro que es capaz de compaginar su vida pública con su carrera universitaria. De hecho, además de ir a clases todos los días, ya ha cambiado en un mismo día las deportivas por los tacones para acudir a eventos. Eso sí, de momento Daniella se ha resistido a conceder entrevistas (a excepción de unas declaraciones que ofreció a Javi Hoyos en un photocall). Por ello, quizás su imagen pública llame tanto la atención, ya que de momento solo se conoce lo que la joven quiere enseñar: como sus looks, sus anécdotas como universitaria o sus veranos en el norte de España.

Por eso mismo y porque la creadora de contenidos aún no ha sido captada por ningún reportero intrépido, de momento su discreción ante los medios es firme. Una máxima que de momento parece que ha adoptado y que cuenta con el beneplácito de sus padres.

Precisamente, y antes de que cumpliera los 18, tanto Paula Echevarría como David Bustamante pidieron a los medios que se respetase los tiempos de su hija y que también pudiera hacer una vida con normalidad a pesar de ser ‘hija de’ o de sus apellidos, como así ha sido.

Sin embargo, y como es lógico, David Bustamante ha vuelto a reiterar su deseo de que Daniella viva al margen de los medios y que disfrute de una edad en la que, como cualquier adolescente, puede equivocarse. «Ella no le debe nada a nadie y a nosotros, como padres, nos toca pegar los trocitos cuando toquen. Se merece una vida normal y tranquila», ha dicho en el podcast de Manu Sánchez, donde no ha dudado en hablar abiertamente sobre su hija: «Es una muy buena niña que va quemando etapas de forma muy saludable y yo y su mamá estamos muy orgullosos de ella». Eso sí, el intérprete de Devuélveme la vida es consciente de que su hija, y debido a su temprana edad, puede equivocarse: «Lo importante es que ella, y además si le gusta y todo eso, es que ella vaya haciendo su perfil y vaya teniendo su vida. Se equivocará, ya está, tirará para atrás. Al final, los padres estamos para pegar los trocitos cuando nos toque. Ella ya va volando del nido y tiene que forjar su propio camino».