La reflexión de Paula Echevarría sobre la nueva vida de su hija Daniella: «Ahora empiezas una etapa que es lo que tú has decidido, ya no es lo que te corresponde»

El paso de la adolescencia a la edad adulta no siempre llega acompañado de un momento concreto. A veces comienza con algo tan sencillo como elegir qué estudiar, dónde hacerlo y qué camino se quiere seguir. Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, acaba de iniciar precisamente esa etapa y su madre ha aprovechado la ocasión para compartir una reflexión interesante.

La joven, que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de agosto, ha comenzado sus estudios universitarios en Madrid. Está cursando el grado de Marketing y Relaciones Públicas en un centro privado, una elección que supone para ella el primer gran paso académico decidido de manera independiente.

Paula Echevarría ha hablado de este momento ante los micrófonos de la agencia Europa Press y ha explicado el consejo que quiso trasladarle a su hija. «Como le dije el otro día, ahora empiezas una etapa que es lo que tú has decidido, ya no es lo que te corresponde», señaló la actriz.

El consejo de Paula Echevarría

Para Paula Echevarría, la universidad representa algo más que continuar con los estudios. Supone comenzar a construir un futuro a partir de una elección personal. «Es algo que tú has tomado esta decisión, que vas a hacer esto porque a ti te gusta y que de esto también depende mucho tu futuro», ha comentado al respecto.

Sin embargo, la actriz quiso evitar que su hija percibiera esta elección como una obligación definitiva. Su propia experiencia le sirve para recordarle que ninguna decisión tiene por qué marcar para siempre el rumbo de una persona.

«A lo mejor luego te dedicas a otra cosa. Yo, por ejemplo, estudié una cosa y al final acabé…», comentaba Paula, dejando claro que el camino profesional puede cambiar con el paso del tiempo y que los estudios no tienen por qué determinar necesariamente el trabajo que se desarrollará años después.

«Te quiero decir que no hay nada escrito, pero es el primer paso hacia el convertirte en adulto», añadió. Una reflexión que resume el momento vital en el que se encuentra ahora Daniella y que pone el foco en una cuestión que trasciende la elección de una carrera: la independencia.

Para Paula Echevarría, esta nueva etapa supone también que su hija empiece a experimentar la responsabilidad asociada a sus propias decisiones. «Es el primer paso de una decisión propia tuya y donde ya te empiezas a sentir más independiente», explicó.

El salto a la fama de Daniella Bustamante

Durante años, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante ha crecido alejada de los focos pese a la enorme popularidad de sus padres. Sin embargo, su mayoría de edad ha coincidido con un aumento notable de su presencia en redes sociales y en acontecimientos públicos.

Aunque nació siendo conocida por ser hija de dos rostros muy populares, Daniella está empezando a construir ahora su propia identidad. Sus perfiles de Instagram y TikTok reúnen ya a decenas de miles de seguidores y se han convertido en una ventana a su día a día.

En sus publicaciones comparte fotografías, momentos con amigos, viajes y distintos aspectos de su día a día, aunque por ahora mantiene buena parte de su vida privada al margen de la exposición mediática.

Su presencia pública tampoco es completamente nueva. Antes de cumplir los 18 años ya había acompañado a su madre a determinados acontecimientos, entre ellos la alfombra roja del 80 aniversario de la revista ELLE, donde ambas posaron juntas ante los fotógrafos.

La decisión de Daniella Bustamante

Precisamente la mayoría de edad ha marcado un punto de inflexión. Tres semanas antes de cumplir los 18 años, Daniella decidió fichar por TWIC, una agencia de representación con presencia en España que también trabaja con otros rostros conocidos.

El movimiento alimentó las especulaciones sobre el futuro profesional de la joven, especialmente por su creciente popularidad en redes. Sin embargo, su prioridad actual parece estar relacionada con su formación universitaria, mientras explora al mismo tiempo las posibilidades que ofrece su creciente presencia digital.

La situación es especialmente significativa porque Daniella pertenece a una generación para la que las redes sociales forman parte del día a día. Instagram y TikTok le permiten mantener un contacto directo con sus seguidores, pero también suponen una nueva forma de exposición para alguien cuya vida ha despertado interés desde antes incluso de alcanzar la mayoría de edad.

El apoyo de Paula Echevarría

Pese a la atención que recibe, Daniella lleva una vida en muchos aspectos similar a la de cualquier joven de su edad. Acaba de comenzar la universidad, mantiene una estrecha relación con su madre y continúa compartiendo momentos familiares y personales en sus redes.

Paula Echevarría ha intentado precisamente acompañar ese proceso desde la distancia adecuada. La actriz sabe, por su propia trayectoria, que el camino profesional puede cambiar y que los planes trazados durante la juventud no tienen por qué mantenerse intactos con el paso de los años.

Su mensaje a Daniella parte de esa experiencia. No se trata tanto de indicarle qué debe hacer como de recordarle que ahora las decisiones empiezan a ser verdaderamente suyas.