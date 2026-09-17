El PSOE coloca a dedo en la Diputación de Sevilla a la socialista que tuvo que dimitir en Cantabria por falsificar su currículum

El PSOE ha incorporado como personal eventual de la Diputación de Sevilla a Estela Goicoechea Alonso, la dirigente socialista que en 2017 tuvo que dimitir como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria después de reconocer que había incluido en su currículum una titulación universitaria que no había terminado. Goicoechea ocupa ahora un puesto de confianza vinculado al grupo socialista de la institución provincial: secretaria del grupo PSOE en dicho organismo público.

El nombramiento se produjo mediante la resolución 6325/2025, firmada el 12 de septiembre de 2025 por el presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres. El decreto resuelve el nombramiento de Goicoechea Alonso como secretaria del grupo PSOE y personal eventual de la corporación, adscrita al Área de Concertación. Un puesto que, según fuentes consultadas por OKDIARIO, está retribuido con un sueldo de 34.390 euros anuales.

La resolución identifica además la plaza y puesto con los números 3746/1755-9 y establece su incorporación a la plantilla de personal eventual de la Diputación de Sevilla. El documento –al que ha tenido acceso OKDIARIO– está firmado también por el secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

Dimisión por falsificar su currículum

Su llegada a la Diputación sevillana recupera así el nombre de una dirigente socialista cuyo paso por un cargo público en Cantabria terminó abruptamente hace nueve años. En marzo de 2017, Goicoechea presentó su dimisión como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria después de que se descubriera que en el currículum publicado por el organismo figuraba como licenciada en Biotecnología por la Universidad de León, pese a que no había concluido esos estudios.

La propia Goicoechea reconoció entonces que no había terminado la carrera. «Es cierto que no finalicé mis estudios de Biotecnología, a pesar de lo que figura en mi propio currículum», afirmó en el comunicado con el que anunció su renuncia al puesto. En el mismo texto pidió disculpas por lo ocurrido y comunicó al Gobierno de Cantabria su decisión de abandonar la dirección del organismo público.

Nueve años después, Goicoechea vuelve a ocupar un puesto ligado a una institución pública. En este caso, la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, la incorpora como personal eventual y secretaria del grupo socialista, adscrita al Área de Concertación.

La Diputación de Sevilla, consultada por OKDIARIO para recabar su versión sobre el nombramiento, precisa que Estela Goicoechea no tiene la consideración de cargo público, sino que su vinculación con la institución provincial es como personal eventual.

Desde el Área de Comunicación de la propia Diputación recuerdan que esta figura está regulada en el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público y está destinada a funciones de confianza o asesoramiento especial, con carácter no permanente. Asimismo, señalan que el nombramiento y el cese de este tipo de personal son libres y que su condición de eventual no puede constituir mérito para acceder a la función pública ni para la promoción interna.

La institución provincial incide, tal y como informa OKDIARIO en esta noticia, en que Goicoechea no ocupa un puesto de funcionaria ni tiene la consideración de cargo público, sino que desempeña un puesto de personal eventual dentro de la estructura de la Diputación.