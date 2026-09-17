El menú de Sánchez en un bar andaluz cerrado para él y su séquito: gambones, jamón, queso y cabeza de lomo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este jueves una parada en un bar del centro de Bonares (Huelva) para comer junto a parte del séquito socialista del PSOE de dicha localidad durante su visita a la provincia onubense. El establecimiento, el Bar Adelin, quedó reservado para la comitiva presidencial, que finalmente optó por un tapeo en la barra ante las prisas por continuar con la agenda.

El menú que tomó Sánchez estuvo compuesto por diferentes productos habituales del establecimiento: gambas, gambones, jamón, queso y cabeza de lomo. El presidente del Gobierno acompañó la comida únicamente con agua, según explicó posteriormente a OKDIARIO la propietaria del local, que atendió a la comitiva durante su estancia.

La visita estaba inicialmente planteada de otra manera. El establecimiento había reservado el salón para preparar un menú más completo, que incluía una parrillada de carne y un revuelto. Sin embargo, la falta de tiempo hizo que los planes cambiaran sobre la marcha y Sánchez terminara comiendo de manera más rápida en la barra del bar. «Se ha ido muy contento», explicó la dueña del Bar Adelin después de que el presidente abandonara el establecimiento.

El menú inicialmente previsto para Sánchez terminó siendo aprovechado por los integrantes de la agrupación del PSOE de la localidad. Una vez que el presidente y su comitiva abandonaron el establecimiento, el alcalde de Bonares y otros socialistas de la localidad ocuparon el salón que había sido reservado inicialmente para la comida presidencial.

De este modo, la comida que estaba preparada para el presidente terminó sirviéndose a los representantes socialistas de Bonares, mientras Sánchez había optado, finalmente, por un picoteo en la barra debido a las prisas.

El Bar Adelin está regentado por propietarios de origen rumano y se encuentra en el centro de Bonares. La visita del presidente supuso una situación poco habitual para el negocio e inclusive para el alcalde socialista, Juan Antonio García, quien expuso a OKDIARIO que, desde que él llegó a la alcaldía en 2006, «ningún presidente del Gobierno había visitado institucionalmente la localidad».

La llegada de Sánchez estuvo acompañada además por el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de su visita. Una decena de vehículos y numerosos escoltas permanecieron en las inmediaciones del establecimiento durante la estancia del presidente y su comitiva con un único objetivo: que el presidente pudiera disfrutar en exclusiva del establecimiento.