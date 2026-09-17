La FA vuelve a la carga contra Infantino: pide a la FIFA desclasificar los informes sobre la venta del Mundial

Cuando parecía que amainaba el caso Infantino, por la venta frustrada del Mundial, la FA –federación inglesa, por sus siglas en inglés Football Asociation (Asociación de Fútbol)– ha exigido a la FIFA que desclasifique los documentos de la operación. Lo ha hecho en una carta enviada por su presidenta, Debbie Hewitt, al máximo organismo del fútbol mundial. Le pide transparencia y, por ello, solicita que se hagan públicos los archivos sobre las negociaciones y detalles de la privatización de las competiciones organizadas por el ente que dirige Gianni Infantino. Quieren tener toda la información a su disposición antes del 15 de octubre, cuando se celebrará el próximo Consejo de la FIFA.

La FA es clara. En una dura carta, Hewitt pide que salga a la luz toda la información que haya sobre el proyecto, incluyendo la financiera, y que sea auditada. La mandataria del fútbol inglés es vicepresidenta de la FIFA y estaba al margen de todo lo ocurrido. Pide que se conozcan todos los detalles, que sea revisada de manera independiente y que se aclaren también diversas decisiones tomadas por el Comité de Disciplina durante el Mundial, como la revisión de la tarjeta roja de Balogun y el motivo que les llevó a levantarle la suspensión.

Además, la presidenta de la FA acusa al de la FIFA de cometer graves errores en su labor ejecutiva, de haber deteriorado los principios de buen gobierno que deben reinar en la institución que dirige y de haber manejado con opacidad decisiones en las que había mucho dinero en juego y de gran trascendencia a nivel deportivo. Algo que va en línea con lo que ya había dicho la UEFA en su momento, que también presentó solicitudes legales ante los tribunales de Estados Unidos para que se revelen los documentos relacionados con el plan de inversores privados.

El objetivo de Infantino era vender el 20% de los torneos organizados por la FIFA, con el Mundial masculino como gran atractivo, seguido del Mundial de Clubes y del Mundial femenino. El plan se había ejecutado en silencio, sin contar con el resto de actores del mundo del fútbol, incluyendo unas federaciones que se enteraron por la prensa. El rechazo absoluto de las federaciones más importantes, así como de las confederaciones de la UEFA, la CONCACAF (Norte y Centroamérica y Caribe) y la AFC (Confederación de Fútbol de Asia).

La FA fue una de las principales federaciones que retiró su apoyo a Infantino tras revelarse el plan que tenía entre manos y, ahora, Hewitt pide que se hagan públicos los documentos antes del siguiente Consejo de la FIFA, puesto que todos los miembros deberían conocer todos los detalles. Además, pide que sean revisados por una comisión independiente. Esta situación vuelve a poner a Infantino en una encrucijada, puesto que de negarse a ello, dejaría patente ante el máximo organismo de la FIFA su opacidad.

LA FA acorrala de nuevo a Infantino

No ha sido lo único que solicita la FA a Infantino. Debbie Hewitt también ha pedido la publicación de los documentos por los que se levantó la sanción a Folarin Balogun en pleno Mundial, tras ser expulsado por roja directa. La decisión, sin precedentes en la historia del fútbol, estuvo relacionada con una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Gianni Infantino, como desveló el mandatario norteamericano, anfitrión del Mundial en su fase final.

Toda esta serie de escándalos ha debilitado y cuestionado la figura de Infantino al frente de la FIFA, aunque ha asegurado que se presentará a las próximas elecciones, que se celebrarán a principios de 2027. En ellas, UEFA espera poder presentar un candidato y, quién sabe, si el movimiento de Hewitt puede ir encaminado a liderar esa oposición, dado el peso que ya tiene como presidenta de la FA, vicepresidenta de la FIFA y miembro del Consejo de FIFA.