Marruecos desvela su poder con Infantino y cómo la FIFA cambió las normas para que ganaran la Copa África

Ocho meses después de la disputa de la final de la Copa África entre Marruecos y Senegal, el partido aún no ha terminado en lo que respecta al vencedor. Sobre el césped del Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, el combinado senegalés se impuso en la prórroga por 1-0. Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) proclamó ganador a Marruecos el pasado mes de marzo tras descalificar a Senegal por abandonar el césped en protesta por una decisión arbitral. En recientes declaraciones, el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos (FMRF) ha reconocido que la FIFA endureció las sanciones con posterioridad.

La Federación de Fútbol de Senegal recurrió la decisión de la CAF al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), cuya vista para estudiar el caso se celebrará el próximo 8 de octubre. Fouzi Lekjaa, presidente de la federación marroquí y miembro del Gobierno del país norafricano, ha expresado su confianza respecto a que la justicia deportiva de la razón a Marruecos. Lekjaa ha incidido en que Senegal vulneró el reglamento, al retirarse a vestuarios en señal de protesta por un penalti señalado, y en que la FMRF agotará todas las vías para defender su postura.

Lo más sorprendente de las recientes palabras del dirigente del fútbol marroquí ha sido su seguridad a la hora de reconocer que la FIFA, dirigida por Gianni Infantino, modificó sus reglamentos tras la final de la Copa África para endurecer las sanciones en este tipo de casos. Lekjaa ha revelado también que la vista judicial del próximo 8 de octubre supone una etapa más del recorrido legal del caso y que aún no se desvelará el veredicto final del TAS. El presidente de la FMRF ha tratado la polémica final de la Copa África, al igual que su cercanía a Gianni Infantino en una entrevista con Jeune Afrique.

Marruecos reafirma su apoyo a Infantino

Lekjaa ha reafirmado su apoyo al cuestionado dirigente de la FIFA, cuya continuidad está en la cuerda floja tras su intento fallido de privatizar el Mundial. Marruecos es uno de los grandes aliados de la actual directiva de la FIFA y de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El país norafricano encabeza los apoyos de Infantino en la Confederación Africana, que cuenta con 54 federaciones con derecho a voto. Uno de los principales motivos de la defensa de Marruecos al dirigente de FIFA es conseguir que la final del próximo Mundial se dispute en Casablanca.

Una decisión que Lekjaa se aventuró a adelantar la semana pasada que el partido por el título del torneo que Marruecos organiza junto a España y Portugal se disputaría en el nuevo Estadio Hassan II. La FIFA no tardó en desmentir públicamente al dirigente marroquí, que ahora ha mostrado una postura más conservadora y ha asegurado defender los procedimientos habituales de la FIFA para designar la sede de la final del Mundial 2030.