Infantino echa de la FIFA a uno de sus directivos por oponerse a la privatización del Mundial

Gianni Infantino ha despedido a su director de operaciones en la FIFA, Kevin Lamour, por oponerse al plan del presidente de vender participación del Mundial a inversiones privadas. Según se ha filtrado desde la organización que dirige el fútbol mundial, este importante cargo habría sido despedido después de afirmar que el máximo mandatario había «engañado» a la dirección del organismo con su estrategia fallida y que le puede acabar costando el puesto como presidente de la FIFA.

Gianni Infantino está contra las cuerdas después de que los medios sacaran a la luz su plan de privatizar el Mundial de fútbol. UEFA, AFC y Concacaf han retirado su apoyo al presidente de la FIFA de cara al próximo congreso que tendrá lugar en 2027 y así lo hicieron saber Salman bin Ibrahim al Khalifa (AFC), Victor Montagliani (Concacaf) y Aleksander Ceferin (UEFA) en una carta publicada hace unos días en la que criticaron el «error de juicio» del presidente de la FIFA y que se llevó a cabo «mediante el engaño».

«El liderazgo en el fútbol no es una posesión, no va de aferrarse (o pedirlo) al poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que da su confianza. Y cuando esa confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confía la autoridad, se abandona ese deber», afirmaron en una extensa carta en la que condenaron las actitudes del presidente de la FIFA. Días más tarde, Nueva Zelanda también confirmó que retiraba el apoyo a Infantino, que hasta la fecha solo cuenta con el beneplácito de Conmebol (Sudamérica) y la CAF (África).

Infantino comienza la purga en la FIFA

Ahora, Infantino vuelve a estar en el foco de la noticia después de confirmarse que ha despedido a Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, por criticar la maniobra del presidente de privatizar el Mundial. En su día, este ejecutivo dejó claro que el máximo mandatario de la organización había «engañado» a la dirección del organismo en su plan de vender los derechos comerciales del campeonato del mundo a empresas privadas.

«La FIFA puede confirmar que la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones de la FIFA, ha finalizado el 17 de agosto de 2026. La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucha suerte para el futuro. No se harán más comentarios al respecto», afirmó un portavoz de la FIFA en declaraciones que recoge Europa Press.

Según confirmó AP, Mattias Grafstrom, secretario general de la IFA, habría comunicado a Lamour su despido a través de un correo electrónico en el que agradecieron su labor y su papel en la mejora de las relaciones con diversas partes interesadas del mundo del fútbol. Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue presionando a Infantino y Escocia fue el último país en retirarle el apoyo de cara al próximo Congreso de la FIFA que se celebrará en el año 2027 y que podría ser el último del máximo mandatario del fútbol mundial como cabeza visible de este deporte.