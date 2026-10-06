Djokovic es eterno: vuelve a conquistar Pekín y ya suma 102 títulos

La escena es imperecedera. Novak Djokovic posando con un trofeo. En 2007 comenzó la serie que en 2026 sigue sin final. El serbio, que se había apuntado el primer set, conquistó Pekín por séptima vez en su vida tras la retirada de Álex de Miñaur en el inicio de la segunda manga. Eleva el serbio su contador de títulos. Aglutina 102 en su carrera. A uno de Federer y siete de Jimmy Connors, el más ganador de siempre. Lo imposible para unos es cotidiano para el serbio, que soplará 40 velas en unos meses. Eterno.