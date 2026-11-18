Quien tiene calefacción de gasóleo suele pensar que la única forma de gastar menos es encenderla menos horas. Sin embargo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se fija sobre todo en la temperatura del termostato, porque por cada grado que subimos, el consumo de energía aumenta aproximadamente un 7%.

El organismo, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, explica en su Guía práctica de la energía que una temperatura de 21 grados es suficiente para mantener el confort de una vivienda. Su página actual de recomendaciones para los hogares mantiene esa cifra.

¿Por qué el termostato a 21 grados ahorra gasoil de calefacción?

La guía del IDAE reconoce que la sensación de confort es subjetiva, pero asegura que una temperatura entre 19 y 21 grados es suficiente para la mayoría de las personas. Por la noche, en los dormitorios, el organismo considera suficientes entre 15 y 17 grados.

Si aplicamos ese 7% por grado, subir el termostato de 21 a 23 grados supone consumir alrededor de un 14% más de energía. En una casa con caldera de gasóleo, ese aumento se nota en los litros que salen del depósito, y el litro de gasóleo C pasó de 1,078 € el 6 de julio a 1,495 € el 5 de octubre, impuestos incluidos, según los informes de precios del IDAE.

Diez minutos con las ventanas abiertas bastan para renovar el aire de una habitación

Además, el IDAE aconseja apagar la calefacción mientras dormimos y, por la mañana, esperar a ventilar la casa y cerrar las ventanas antes de encenderla. Según su guía, para ventilar por completo una habitación basta con abrir las ventanas alrededor de 10 minutos.

Desde Toledo, Raúl, de la empresa Diecán Climatización, advertía el 6 de marzo en COPE de que «la gente no es consciente del dinero que se tira a la calle abriendo las ventanas». Entre los consejos de aquel reportaje figuraban ventilar hacia la una de la tarde o airear cada habitación por separado con la puerta cerrada.

El reportaje recomendaba no apagar la caldera del todo, con unos 21 grados cuando hay alguien en casa y un mínimo de 18 el resto del tiempo, porque los reinicios consumen mucho. El IDAE, en cambio, prefiere apagarla por la noche, aunque admite que en las viviendas mal aisladas puede ser mejor dejar el termostato entre 15 y 17 grados.

Cómo gastar menos gasoil de calefacción con el termostato

Iván Hernández, director de Operaciones de la distribuidora Gasóleos Farruco, explicaba en ese mismo reportaje que, con el precio del gasóleo, «no sabemos qué puede pasar en una hora, en 2, en 3». Por eso, lo que cada familia sí puede controlar es cómo usa la calefacción en casa.

Pasos para que la calefacción de gasóleo gaste menos

Fijar el termostato en 21 grados cuando hay alguien en casa. Bajarlo a 15 grados si la casa se queda vacía unas horas. Apagar la calefacción por la noche o, si la vivienda está mal aislada, dejarla entre 15 y 17 grados. Ventilar unos 10 minutos con la calefacción apagada y volver a encenderla al cerrar las ventanas. Bajar a 50 grados la temperatura de impulsión de la caldera, como aconseja Raúl, de Diecán Climatización. Instalar válvulas termostáticas en los radiadores o un termostato programable, que según el IDAE ahorran entre un 8 y un 13% de energía. Subir las persianas durante el día para aprovechar el sol. Cerrarlas por la noche, junto con las cortinas, para evitar pérdidas de calor.

Por otra parte, el IDAE recuerda que los radiadores no deben taparse y que conviene purgarlos una vez al año, al empezar la temporada. Si vas a llenar el depósito este invierno, puedes revisar antes la caldera, ya que su mantenimiento adecuado ahorra hasta un 15% de energía, según el organismo.