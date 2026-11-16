El BOE lo confirma: si tu edificio tiene calefacción central de gas, la comunidad de propietarios también puede acogerse a la tarifa regulada

Las comunidades de propietarios con calefacción central de gas natural tienen acceso a una opción que puede influir directamente en sus gastos energéticos: la Tarifa de Último Recurso (TUR).

El Boletín Oficial del Estado recoge las condiciones de acceso y los precios actualizados desde octubre de 2026, una opción a la que también pueden acogerse las comunidades de propietarios de edificios residenciales con calefacción central.

Las comunidades de vecinos también pueden contratar la tarifa regulada del gas

El BOE ha confirmado que las comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial pueden acogerse a la Tarifa de Último Recurso del gas natural. Esta posibilidad figura en la Resolución de 30 de septiembre de 2026, publicada en el boletín oficial el 1 de octubre.

La medida no se limita a los consumidores particulares. El documento recoge expresamente a las comunidades constituidas conforme a los artículos 5 y 24 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, así como a las agrupaciones de comunidades de propietarios.

Esto supone que los edificios residenciales que utilizan una instalación centralizada de gas natural para proporcionar calefacción o agua caliente pueden acceder a esta modalidad de contratación. También pueden hacerlo las empresas de servicios energéticos que suministran este servicio a las comunidades incluidas en la normativa.

La ampliación del acceso a la TUR procede del Real Decreto-ley 4/2024, que modificó el artículo 93 de la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. La resolución publicada en octubre actualiza las condiciones económicas de esta tarifa.

¿Qué precios establece el BOE para la tarifa TUR del gas?

La resolución fija los precios aplicables desde las cero horas del 1 de octubre de 2026. El importe depende del consumo anual y se divide en dos conceptos: un término fijo mensual y otro variable, que se calcula por cada kilovatio hora consumido.

Estas son las tarifas publicadas, sin impuestos:

TUR.1: hasta 5.000 kWh anuales, con un término fijo de 3,83 euros al mes.

hasta 5.000 kWh anuales, con un término fijo de 3,83 euros al mes. TUR.2: entre 5.000 y 15.000 kWh, con una cuota fija de 8,17 euros mensuales.

entre 5.000 y 15.000 kWh, con una cuota fija de 8,17 euros mensuales. TUR.3: entre 15.000 y 50.000 kWh, con un término fijo de 19,32 euros.

entre 15.000 y 50.000 kWh, con un término fijo de 19,32 euros. TUR.4: entre 50.000 y 300.000 kWh, con una cuota fija de 54,82 euros.

entre 50.000 y 300.000 kWh, con una cuota fija de 54,82 euros. TUR.5: entre 300.000 y 1.500.000 kWh, con un término fijo de 299,66 euros.

El BOE también contempla categorías superiores, hasta la TUR.11, para suministros con consumos anuales más elevados. Por tanto, una comunidad con calefacción central no tiene que encajar necesariamente en los tramos de consumo habituales de una vivienda individual.

¿Todas las comunidades de propietarios pueden acogerse a la TUR?

La normativa contempla a las comunidades de propietarios de viviendas residenciales y a sus agrupaciones. Por otro lado, incluye determinados edificios públicos destinados a viviendas, inmuebles residenciales de patronatos y organizaciones sin ánimo de lucro, además de las empresas de servicios energéticos que trabajan para estos consumidores.

La clave está en que el suministro corresponda a los usos residenciales recogidos en la legislación y que la comunidad cumpla los requisitos establecidos para esta modalidad.

¿Desde cuándo se aplican los nuevos precios del gas?

La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas tiene efectos desde el 1 de octubre de 2026. Además, establece que el término variable puede actualizarse trimestralmente, en enero, abril, julio y octubre, cuando el coste de la materia prima experimente una variación superior al 2%.

Las comunidades interesadas deben comprobar las condiciones de su contrato y consultar con las comercializadoras de referencia las posibilidades de contratación.