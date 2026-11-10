Los expertos en climatización coinciden: para que el calor no se pierda por las fugas de las ventanas sólo tienes que ajustar el PVC

Este mes de noviembre el frío ya comienza a notarse y llegan esos días en los que tal vez ya pensamos en encender la calefacción. Sin embargo, por mucho que esta funcione perfectamente, cualquier corriente de aire que tengamos, por pequeña que sea, puede hacer que la habitación tarde en calentarse o que perdamos la temperatura alcanzada. Debemos fijarnos entonces, no sólo en cómo están los radiadores, sino en si las ventanas de PVC ajustan bien ya que con el uso, pueden dejar de ejercer la misma presión sobre las juntas.

De este modo, antes de que pensemos en cambiar las ventanas o en llamar a un profesional, lo mejor es comprobar cómo cierra. Algunos modelos permiten regular la presión entre la hoja y el marco mediante los herrajes laterales. Es el ajuste que popularmente se conoce como «modo invierno», aunque no todos los fabricantes utilizan ese término ni todos los sistemas funcionan igual. Pero cuando existe esta posibilidad, una pequeña regulación puede reducir las entradas de aire y mejorar la sensación térmica dentro de casa.

Para que el calor no se pierda por las fugas de las ventanas sólo tienes que ajustar el PVC

Para localizar el sistema hay que abrir la hoja y observar el lateral. En muchas ventanas aparecen pequeños bulones o piezas excéntricas. Al girar, modifican ligeramente la presión con la que la hoja se apoya sobre la junta de goma cuando cerramos la ventana. En algunos modelos este ajuste puede realizarse con una llave Allen, aunque en otros hace falta una herramienta diferente. No girar cualquier tornillo que encontremos en el marco. La regulación dependerá del herraje instalado y es mejor identificar primero qué pieza controla la presión de cierre. Si se fuerza el mecanismo, la hoja puede acabar desajustada.

Cuando el herraje lo permite, aumentar ligeramente esa presión consigue que la junta quede más comprimida y disminuya el paso de aire. Es útil cuando se percibe una corriente fría alrededor de una ventana bien cerrada. El cambio debe hacerse poco a poco y comprobando después que la manilla continúa funcionando sin demasiada resistencia.

El truco del papel para saber si la ventana cierra bien

Existe una comprobación muy fácil antes de tocar ningún ajuste. Basta con colocar una hoja de papel entre el marco y la hoja de la ventana y cerrarla con normalidad. Después se intenta sacar el papel. Si sale prácticamente sin resistencia, puede ser una señal de que en esa zona la junta no está ejerciendo suficiente presión. La prueba conviene repetirla en varios puntos porque una ventana no siempre pierde aire igual. Puede cerrar correctamente en la parte inferior y presentar holgura arriba o en uno de los laterales.

Tengamos en cuenta sin embargo, que este método sirve como orientación, pero no permite diagnosticar todos los problemas. Una junta deteriorada, una hoja descolgada o una instalación defectuosa pueden provocar filtraciones aunque el herraje se regule. Si después de ajustar el cierre continúa entrando aire, habrá que revisar el estado de las gomas y del marco.

Cuidado con mantener demasiada presión durante todo el año

Apretar al máximo los herrajes no significa aislar mejor. Una presión excesiva hace que la manilla resulte más dura y somete las juntas a un esfuerzo innecesario. Por eso, cuando se realiza este tipo de regulación, debe hacerse de manera gradual y sin forzar nunca el cierre. Las juntas de goma son fundamentales para que la ventana conserve su estanqueidad y necesitan mantenimiento. Conviene revisarlas limpiarlas y comprobar que no estén endurecidas, deformadas o agrietadas. Los herrajes móviles requieren cuidados. Una lubricación adecuada ayuda a que el sistema siga trabajando correctamente.

Al llegar la primavera puede revisarse la presión si se aumentó durante los meses fríos. No se trata de cambiar todas las ventanas de una posición de verano a otra de invierno, sino de mantener el cierre ajustado según el modelo y el estado de sus componentes.

No todas las pérdidas de calor se solucionan ajustando el cierre

Si la corriente continúa el origen puede estar en otro punto. El vidrio, la unión entre el marco y la pared o una instalación antigua pueden explicar que una estancia pierda temperatura . En esas situaciones, seguir apretando el mecanismo no solucionará el problema y puede terminar dañándolo. También hay ventanas cuyos fabricantes recomiendan que ajustes los realice un profesional. Merece la pena consultar las instrucciones del modelo antes de manipular los herrajes, sobre todo si la hoja roza, se ha descolgado o cuesta cerrar. Lo que sí puede hacerse en casa es comprobar si existen corrientes y revisar las juntas.

Con el invierno a la vuelta de la esquina, detectar una pequeña fuga puede evitar que parte del calor generado por la calefacción termine escapando. Y en muchas ventanas de PVC, una regulación correcta del cierre basta para recuperar la presión que se había perdido con el uso, siempre que el problema esté en el herraje y no en otro elemento de la propia ventana.