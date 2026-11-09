Los expertos en climatización lo avalan: para que la calefacción caliente más gastando menos, hay que colocar «láminas reflectantes detrás de los radiadores»

Con la llegada del frío, los españoles empiezan a valorar encender la calefacción. Aunque el mantenimiento de los radiadores debe seguirse a rajatabla, los expertos en limpieza y del hogar apuntan hacia otro lado, a una solución tanto económica como eficaz: instalar láminas reflectantes detrás de los radiadores.

Para qué sirve la reflectividad térmica

Los radiadores de calefacción tradicionales tienden a emitir gran cantidad de energía hacia la pared donde se encuentran, más allá del centro de la habitación como objetivo principal. Cuando dicha pared da a un espacio no calefactado o al exterior del hogar, una parte considerable de ese calor se pierde en la fachada.

Las láminas reflectantes, fabricadas, por lo general, de una capa de aluminio o material metalizado con aislamiento de espuma, funcionan como barrera. Al instalarse en la cara posterior del radiador, rebotan hasta el 90% de la radiación infrarroja de vuelta hacia la estancia. De esta forma, la habitación alcanza la temperatura adecuada en menos tiempo, dándole menos trabajo a la caldera o al sistema central y necesitando menos combustible.

Puntos a favor en la limpieza

Aparte del notable ahorro energético, los especialistas afirman que estas láminas brindan un beneficio extra al mantenimiento de las paredes. El calor directo de un radiador convencional sin láminas suele crear corrientes de convección que generan manchas oscuras en la pintura de la superficie.

Al tener un panel entre medias, se protege la superficie de la pared, eliminando la posibilidad de que se acumule suciedad y aportando una limpieza mucho menos tediosa, ya que la lámina puede limpiarse sin mucho esfuerzo con una bayeta de microfibra húmeda.

Los pasos a seguir

Para conseguir los resultados deseados sin necesidad de hacer una gran obra ni tener que desmontar los sistemas de calefacción, los expertos recomiendan seguir los siguientes pasos:

Limpiar la zona trasera: antes de instalar las láminas, es crucial aspirar el polvo acumulado y la parte posterior del radiador.

antes de instalar las láminas, es crucial aspirar el polvo acumulado y la parte posterior del radiador. Medir y cortar a medida: tomar las dimensiones exactas del radiador para recortar la lámina de modo que no sobresalga por los laterales, en orden de mantener la estética de la habitación.

tomar las dimensiones exactas del radiador para recortar la lámina de modo que no sobresalga por los laterales, en orden de mantener la estética de la habitación. Fijarlo correctamente: utilizar cinta adhesiva de doble cara o imanes específicos resistentes a altas temperaturas para confirmar que el panel no se despega o se dobla con el paso del tiempo.

Combinar el uso de estos paneles reflectantes con una limpieza frecuente de las rendijas de los radiadores colabora a maximizar el flujo del calor, consiguiendo un ambiente cálido, eficiente y limpio durante los meses más fríos y a reducir la factura de la luz.