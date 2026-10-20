España podría sufrir una sensación térmica superior a los 51 ºC en el futuro: qué dicen los expertos sobre el calor extremo

El cambio climático plantea un desafío cada vez mayor para España, donde los episodios de calor intenso se han vuelto más frecuentes y prolongados. Expertos advierten de que la sensación térmica podría superar los 51 ºC en determinadas zonas durante las próximas décadas. Para entender qué significa esta cifra, es importante distinguir entre la temperatura que marca un termómetro, la sensación térmica y los indicadores científicos que permiten evaluar el peligro que supone el calor para el organismo.

El calor no depende sólo del termómetro

La temperatura del aire es uno de los factores que determinan cómo percibimos el calor, pero no es el único. La humedad ambiental también influye, ya que dificulta la evaporación del sudor, uno de los mecanismos que utiliza el cuerpo para regular su temperatura. Cuando coinciden temperaturas elevadas y mucha humedad, el organismo puede tener más dificultades para disipar el calor y aumenta el riesgo de sufrir agotamiento o un golpe de calor.

Por eso, los especialistas emplean diferentes indicadores para estudiar el estrés térmico. Entre ellos se encuentra la temperatura de bulbo húmedo, que combina los efectos de la temperatura y la humedad y resulta útil para analizar las condiciones ambientales que afectan a la capacidad del cuerpo para refrigerarse.

Qué revela la investigación sobre España

Un estudio publicado en 2017 analizó los registros de 43 estaciones meteorológicas españolas entre 1981 y 2010. El trabajo examinó la evolución de la temperatura media, las máximas y mínimas, el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo.

Los autores detectaron tendencias significativas de calentamiento en numerosas estaciones, con incrementos de entre 0,2 y 0,4 ºC por década en determinadas variables de temperatura. Sin embargo, también observaron diferencias geográficas en la evolución de la humedad y de la temperatura de bulbo húmedo. El estudio documenta tendencias históricas, pero no establece por sí mismo que España vaya a alcanzar una sensación térmica de 51 ºC en 2060.

Las zonas más expuestas

El litoral mediterráneo y el sur peninsular pueden afrontar episodios especialmente exigentes cuando coinciden temperaturas elevadas y condiciones de humedad desfavorables. En las ciudades, además, el efecto de isla de calor urbana puede hacer que las noches sean más cálidas y dificultar el descanso durante los periodos de calor persistente.

La exposición no afecta a todo el mundo por igual. Las personas mayores, los niños, quienes padecen determinadas enfermedades y quienes trabajan al aire libre presentan una vulnerabilidad mayor. Por eso, la prevención y la adaptación de las ciudades son fundamentales para reducir los efectos sobre la salud.