La AEMET le da la razón a la NASA y confirma la peor noticia para España: dentro de 30 años

El cambio climático se ha convertido en una realidad que afectará de manera directa la vida cotidiana de millones de personas en la próxima década. Según informes recientes de la NASA, ahora respaldados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), varias zonas de España, podrían volverse inhabitables en 30 años. El riesgo principal es lo que los expertos llaman temperatura de bulbo húmedo, un indicador que combina el calor con la humedad ambiental y refleja la capacidad del cuerpo humano para enfriarse mediante la sudoración.

Cuando la temperatura de bulbo húmedo supera los 35 grados durante mucho tiempo, el cuerpo deja de poder regular su temperatura, lo que puede derivar en golpe de calor y muerte, incluso estando a la sombra y con acceso a agua. Colin Raymond, investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, señala que los valores extremos de temperatura de bulbo húmedo se han duplicado en las últimas cuatro décadas, y los modelos climáticos proyectan que esta tendencia continuará y se intensificará.

Las ciudades de España que serán inhabitables en 2050

«El nivel global del mar ha aumentado aproximadamente 0,2 metros desde que comenzaron los registros confiables en 1880. Para el año 2100, los científicos proyectan que aumentará al menos 0,3 metros, pero posiblemente hasta 2 metros si continuamos con las emisiones de carbono al ritmo actual. Incluso pequeños cambios en el nivel del mar pueden provocar un aumento de las inundaciones, ya que las marejadas ciclónicas y las mareas altas se combinan con el aumento del nivel del mar y el hundimiento de la tierra a lo largo de las costas, amplificando las inundaciones en algunas regiones.

El aumento del nivel del mar continuará después de 2100 porque el océano tarda mucho tiempo en responder completamente a las condiciones más cálidas en la superficie de la Tierra. A medida que las aguas del océano continúen calentándose, el nivel del mar seguirá aumentando», alerta la NASA.

Según las proyecciones de la NASA, ciudades del valle del Guadalquivir, como Sevilla, Córdoba y Granada, así como partes de la cuenca del Ebro, incluyendo Zaragoza y Lérida, podrían experimentar olas de calor extremo. Por su parte, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía, según los modelos, podrían enfrentarse a más de tres meses consecutivos con temperaturas superiores a 35 grados de bulbo húmedo para 2050.

Las ciudades costeras también se verán afectadas por el aumento del nivel del mar: 69 centímetros en Huelva, 64 centímetros en Tarifa, 61 centímetros en Málaga y hasta 75 centímetros en Barcelona para 2100, con proyecciones que alcanzan los 126 centímetros para 2150. En el norte de España, Gijón, Santander y Bilbao podrían experimentar subidas de hasta 43 centímetros, mientras que en las Islas Canarias, Las Palmas y Santa Cruz verán incrementos de 48 centímetros para finales de siglo.

Un fenómeno global

Las regiones más vulnerables incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo hacia 2050, mientras que para 2070, la amenaza se extenderá a Brasil, el este de China y partes de Estados Unidos, especialmente estados del Medio Oeste como Arkansas, Missouri e Iowa. Los expertos advierten que, si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, la superficie terrestre con condiciones similares a las del desierto del Sáhara podría pasar del 0,8% actual al 19% en 2070.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), «los seres humanos modernos nunca antes habían visto los cambios observados en nuestro clima global, y algunos de estos cambios son irreversibles en los próximos cientos o miles de años». Y añade: «se espera que la capa de hielo marino en el Océano Ártico continúe disminuyendo, y es muy probable que el Océano Ártico esté esencialmente libre de hielo a fines del verano si se mantienen las proyecciones actuales; se espera que este cambio ocurra antes de mediados de siglo».

«2025 fue un año extremadamente cálido»

«El pasado año tuvo una temperatura media en la España peninsular de 15,0 °C (+1,1 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020), y un carácter extremadamente cálido, lo que significa que su temperatura media fue más alta que la de todos los años del período de referencia. Fue el tercer año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, empatado con 2024, y por detrás del 2022 y del 2023. Los 11 años más cálidos de la serie son todos del siglo XXI.

El año 2025 fue en su conjunto húmedo en cuanto a precipitaciones, con una precipitación media sobre la España peninsular de 696,1 mm, lo que representa el 109 % del valor normal en el periodo de referencia 1991-2020. Fue el vigésimo quinto año más húmedo desde el comienzo de la serie en 1961, y el octavo del siglo XXI. En cuanto a la precipitación total acumulada del año entre los observatorios principales, sobresalió Vigo/Peinador con 2.333,5 mm, seguido de Pontevedra con 1.795,8 mm y de Puerto de Navacerrada con 1.752,8 mm», detalla la AEMET.