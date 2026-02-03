La AEMET pide que nos preparemos porque no se salva nadie: lo que llega a España es muy peligroso

Lo que llega a España es muy peligroso, la AEMET pide que nos preparemos porque no se salva nadie. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que el invierno no se ha marchado, sino todo lo contrario. Tocará empezar a visualizar un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

La AEMET pide que nos preparemos y lanza un comunicado especial ante lo que está a punto de llegar. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar marcando esta primera semana de febrero. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta. Nuestro país se prepara para un importante cambio que puede convertirse en la antesala de algo más, de una transformación que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Las alertas la AEMET son un elemento que debemos empezar a ver llegar, de una forma que quizás nos sorprenderá. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden poner en riesgo nuestra movilidad. Con la mirada puesta a un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser la que nos afecta de lleno.

Es hora de conocer un poco más qué es lo que nos está esperando en unos días en los que el mal tiempo acabará siendo el que nos acompañará. Este mes de febrero, puede empezar con la mirada puesta a unos destacados cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar esta importante alerta que realmente puede cambiarlo todo. De tal manera que tocará empezar a ver llegar a nuestro día a día unos mapas del tiempo con una serie de fenómenos que tal y como hemos visto en el pasado, son especialmente peligrosos.

La inestabilidad puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, en cuestión de horas la AEMET debe lanzar este aviso oficial ante lluvias abundantes y persistentes,

Ninguna parte del país o casi ninguna se salva de este nuevo aviso que llega con unas lluvias que pueden ponernos en riesgo. Estaremos muy pendientes de un cielo que traer destacadas novedades y que realmente puede cambiar por completo nuestros planes.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «l patrón a nivel sinóptico sobre el Atlántico se ha mantenido bastante estacionario durante las últimas semanas, con una intensa circulación polar que se ha visto obligada a discurrir por latitudes medias, favoreciendo el paso de sucesivas borrascas y sus frentes asociados por el entorno de la Península Ibérica. En consecuencia, el tiempo ha estado marcado en gran parte del territorio por las precipitaciones y por el intenso viento de componente oeste, a lo que se ha unido el temporal marítimo. Esta situación continuará en los próximos días, si bien es cierto que se espera que las condiciones se recrudezcan a partir del miércoles con la llegada de la extensa borrasca Leonardo, que se mantendrá estacionaria al noroeste de Galicia hasta el fin de semana. La circulación en su flanco meridional arrastrará al tercio sur peninsular una masa de aire de origen tropical que se caracterizará por un contenido en agua precipitable muy alto, especialmente anómalo para la época del año. En consecuencia, se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas. Las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas a barlovento del flujo del oeste, dando lugar a un significativo impacto hidrológico aguas abajo, tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como a probables deslizamientos de tierra. Además, Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras».

Siguiendo con la misma explicación: «El miércoles 4 será el día de mayor adversidad del episodio, con la llegada de la masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo, que se caracterizarán por su gran extensión espacial y su disposición paralela al flujo de niveles bajos, que ganará intensidad, dando lugar a precipitaciones intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular. Las que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia, pudiéndose superar localmente los 200 250 mm en 24 horas. En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes, alcanzándose los 100 mm a lo largo del día, con mayor probabilidad a barlovento de la sierra de Cazorla y de sierra Nevada. Las precipitaciones se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares, manteniéndose la cota de nieve en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte durante la madrugada, ascendiendo rápidamente después. Por lo tanto, a primeras horas se esperan nevadas que afectarán, además de a los principales sistemas montañosos, al norte y este de Castilla y León. En cuanto al viento, las rachas muy fuertes se darán desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular, extendiéndose a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles, destacando los 100 km/h que se podrían alcanzar en el área del Estrecho».