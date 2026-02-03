Alerta por nieve en Castilla-La Mancha: la AEMET activa los avisos en estas zonas

La AEMET activa los avisos en estas zonas, la alerta por nieve en Castilla- La Mancha es una realidad que puede darnos alguna sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer algunos detalles que serán esenciales y que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Será el momento de saber un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de conocer un poco mejor qué puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta.

Esta alerta por nieve puede cambiarlo todo, sobre todo, si tenemos en consideración que tenemos por delante algunos cambios que serán esenciales. Tocará empezar a pensar en no quitarse el abrigo y preparar la casa para una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada en una de las zonas más frías del país. Los expertos de la AEMET no dudan en poner sobre la mesa unas alertas que pueden cambiar por completo lo que nos está esperando en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Castilla- La Mancha activa la alerta por nieve

El corazón de España no duda en apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Este invierno nos está dejando unas señales que pueden hacernos cambiar por completo de tendencia.

Es hora de conocer un poco mejor lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Es momento de estar muy pendientes de un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días.

Un inicio de un mes de febrero en el que no dejamos el frío, sino más bien todo lo contrario. Nos espera una novedad destacada en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a esta nueva borrasca en la que puede volver a golpearnos de lleno una importante nevada.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo para saber en todo momento qué es lo que nos está esperando. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante.

Estos son los avisos que activa la AEMET en estas zonas

Estas zonas del país están en alerta ante la llegada de un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible. La AEMET no duda en darnos un aviso que puede ser esencial que tengamos en mente. Será el momento de poner algunos elementos que nos golpearán de lleno en un invierno que parece que no se marcha, sino todo lo contrario.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos con apertura de claros esporádicos por la tarde. Probables nieblas al principio y final del día en zonas de montaña que, por la mañana, también se pueden extender, dispersas, a la Alcarria de Guadalajara y Cuenca y a la Campiña de Guadalajara. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este, débiles o localmente moderadas por la mañana y débiles y dispersas por la tarde cuando, en Toledo y Ciudad Real, podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. Cota de nieve en descenso de más de 2000 metros a 1300 en los sistemas Central e Ibérico. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los aumentos. Temperaturas máximas con cambios ligeros, predominando los aumentos en la mitad oriental y los descensos en la occidental. Las mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles en zonas elevadas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados de sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de montaña». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento de suroeste y sur en zonas de montaña».

La previsión para el resto de España puede ser incluso peor: «Se prevé el paso de un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica por la Península y Baleares dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas menos probables e intensas en la fachada oriental y Baleares mientras que en la mitad occidental se esperan localmente fuertes acompañadas por tormenta y granizo menudo. En el suroeste probables rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas. Por otro lado, los mayores acumulados se darán en Galicia, en zonas de montaña y aledañas de la vertiente atlántica y Pirineos, principalmente en la vertiente sur, y en las del sur de Andalucía, principalmente en la vertiente oeste de Serranía de Ronda. Nevará en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular en cotas por encima de 1600/1800 metros bajando al final a 900/1200 m con acumulados en cotas altas. Cielos nubosos en Canarias con lluvias débiles más probables en el norte de las islas. Bancos de niebla en zonas de montaña y brumas frontales extensas. Temperaturas máximas en descenso en la mitad oeste peninsular y Ceuta y en ascenso en el resto, Melilla y Baleares excepto en zonas litorales del sureste de Andalucía con descensos. Mínimas en descenso en el oeste y en ascenso en el resto. En Canarias en ligero descenso en el interior. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste».