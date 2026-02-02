Lo que llega tras la borrasca ‘Kirstin’ no te va a gustar y Jorge Rey lo confirma: «Nos encontramos ante…»

Jorge Rey confirma lo que llega tras la borrasca Kristin y no te va a gustar, estamos ante un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración en estas próximas jornadas. Es hora de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que uno de los expertos en el tiempo más nombrado, no trae buenas noticias. El mismísimo Jorge Rey, no dudó en darnos algunos detalles en sus redes sociales que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a estos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, Kristin ha sido la última y peligrosa borrasca que ha llegado a nuestro país, pero no es la única.

Jorge Rey confirma lo que llega tras esta borrasca

Esta nueva borrasca que está a punto de llegar representará un riesgo para la población. El método de las cabañuelas es uno de los que más podremos empezar a poner en práctica en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Con la mirada puesta a una situación que, sin duda alguna, tocará empezar a ver de una forma diferente.

Este invierno está siendo uno de los más intensos, a nivel de novedades importantes que pueden ir llegando a toda velocidad. Con la mirada puesta a una serie de detalles que acabarán marcando estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo los que nos harán incluso cambiar de planes.

Todas las alertas estarán activadas y pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta borrasca que llega puede traer un riesgo mayor al esperado.

Tras la borrasca Kristin llega más agua

Este mes de febrero, al contrario de lo que pensaríamos podemos tener más y más agua, esperándonos. Algo que parecía imposible cuando todos los pronósticos apuntaban hacía un invierno seco y caluroso, sólo un joven, Jorge Rey se atrevió a hablar de más lluvia y frío, algo que hemos visto de forma significativa estas últimas jornadas.

Desde este último vídeo viral, hemos tenido la suerte de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. De una manera que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Tal y como nos explica desde su canal, puede caer una buena cantidad de agua en esta segunda semana de febrero.

De momento la AEMET apunta a más borrascas que seguirán llegando a España, según la previsión del tiempo de su web: «Precipitaciones persistentes en el oeste de Galicia, zonas oeste del sistema Central, área del Estrecho y oeste de la serranía de Ronda. Acumulados significativos de nieve en los Pirineos sin descartar otras zonas de montaña de la mitad norte. Probables rachas muy fuertes en litorales del noroeste peninsular, sur de Andalucía y en áreas de montaña del norte y del tercio este». Unas alertas que estarán activadas ante un nuevo cambio en el tiempo: «Se prevé un aumento de la circulación atlántica y la entrada de una masa inestable post-frontal que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península excepto en la fachada oriental y Baleares con intervalos nubosos. Se esperan precipitaciones generalizadas que serán más débiles y ocasionales en el extremo este y no se esperan en el extremo noreste y en Baleares. En cambio, en el resto serán más intensas, con posibilidad de ser ocasionalmente fuertes, y con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, zonas occidentales del sistema Central y área del Estrecho y serranía de Ronda, sin descartar otras vertientes oeste del sistema Bético, donde las precipitaciones serán más persistentes. Nevará en áreas de montaña y zonas aledañas de la mitad norte por encima de 900-1100 metros, con acumulados significativos principalmente en Pirineos, y del sureste por encima de 1000-1200 m. En Canarias, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles. Bancos de nieblas matinales en zonas de montaña y extensas brumas frontales durante la noche en el oeste.Descenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares, en general más intenso en las máximas aunque con ligeros cambios en el suroeste peninsular, y ligero el de las mínimas, excepto en el extremo este donde el descenso será más acusado. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del tercio oriental. En Canarias ligeros cambios con predominio de los descensos en las máximas».

El viento será uno de los grandes enemigos de estos días: «Predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, excepto en el noreste peninsular donde serán flojos, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en litorales del área sur mediterránea, del golfo de Cádiz y del noroeste peninsular. En el resto de litorales soplará moderado tendiendo a amainar. También se esperan probables rachas muy fuertes en áreas de montaña del norte y tercio este peninsular. En Canarias vientos del noroeste moderados, amainando».