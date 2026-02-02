No habrá tregua y METEOCAT lo ha confirmado: no estamos preparados para lo que llega a Barcelona a partir de este día

No estamos preparados para lo que llega a Barcelona a partir de este día, no habrá tregua y Meteocat lo ha confirmado. Los expertos se preparan para una nueva oleada de un fenómeno que esta temporada hemos visto llegar de una forma muy diferente. Tocará empezar a visualizar estos importantes cambios, que, sin duda alguna, se convertirán en la antesala de algo más. De un giro destacado en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Lo ha confirmado Meteocat y no habrá tregua, tenemos que empezar a pensar en estos días de febrero en los que esperaríamos a ver algunos detalles de una primavera que parece que se aleja por momentos. Estaremos muy pendientes de estas novedades que, sin duda alguna, pueden acabar siendo las que nos darán cierta sorpresa inesperada. En estos días en los que realmente cada cambio de tendencia puede ser clave, es hora de dejar salir algunos cambios que pueden ser claves para todos. Estos mapas del tiempo parece que nos acercan a un final del invierno de lo más complicado.

Meteocat lanza una importante alerta ante lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante. Llega una nueva alerta que puede alejarnos de la tranquilidad que esperaríamos encontrar después de una serie de elementos que pueden llegar sin avisar.

Sin duda alguna, tendremos que estar pendientes de un cielo que nos sitúa directamente ante una serie de detalles que pueden convertirse en una dura realidad. En estos días en los que parecerá que el mal tiempo acabará siendo lo que marcará estos días.

Esta previsión del tiempo que tenemos por delante será la que nos sumergirá de lleno en estos días en los que realmente cada cambio de tendencia puede ser clave. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en un inicio del mes de febrero que no trae novedades importantes, sino todo lo contrario.

Estamos pendientes de un cielo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada situación se mueve por momentos y puede ser lo que nos dará alguna alegría inesperada en estos días en los que el tiempo puede alejarnos de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos.

Este día puede cambiar todo en una Barcelona que se prepara para lo peor, tendremos que empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con estas novedades destacadas que pueden ser esenciales en estas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explica la previsión del tiempo de la AEMET: «Cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones, que serán más abundantes la segunda mitad del día y, en la vertiente sur del Pirineo, probablemente sean localmente persistentes y en forma de nieve a partir de 1200 m. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a sur, moderado en el litoral y flojo ocasionalmente moderado en el resto, con probables rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo; al final del día, tenderá a rolar a suroeste». Siguiendo con la misma previsión, hay una alerta importante: «Probables precipitaciones persistentes en la vertiente sur del Pirineo la segunda mitad del día, en forma de nieve a partir de 1200 m. Probables rachas de viento muy fuertes de componente sur en cotas altas del Pirineo por la tarde».

Siguiendo con la misma previsión para el resto de España: «Se prevé un aumento de la circulación atlántica y la entrada de una masa inestable post-frontal que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península excepto en la fachada oriental y Baleares con intervalos nubosos. Se esperan precipitaciones generalizadas que serán más débiles y ocasionales en el extremo este y no se esperan en el extremo noreste y en Baleares. En cambio, en el resto serán más intensas, con posibilidad de ser ocasionalmente fuertes, y con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, zonas occidentales del sistema Central y área del Estrecho y serranía de Ronda, sin descartar otras vertientes oeste del sistema Bético, donde las precipitaciones serán más persistentes. Nevará en áreas de montaña y zonas aledañas de la mitad norte por encima de 900-1100 metros, con acumulados significativos principalmente en Pirineos, y del sureste por encima de 1000-1200 m. En Canarias, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles. Bancos de nieblas matinales en zonas de montaña y extensas brumas frontales durante la noche en el oeste. Descenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares, en general más intenso en las máximas aunque con ligeros cambios en el suroeste peninsular, y ligero el de las mínimas, excepto en el extremo este donde el descenso será más acusado. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del tercio oriental. En Canarias ligeros cambios con predominio de los descensos en las máximas».