Lluvias y tormentas nunca vistas en estas zonas: no se salva nadie en España y la AEMET lo ha confirmado

No se salva nadie en España y la AEMET lo ha confirmado, llegan lluvias y tormentas nunca vistas en estas zonas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una nueva tanda de tormentas y lluvias. El mal tiempo se ha convertido en un problema para muchos que ven estos días de inestabilidad un giro importante de guion. Nos enfrentamos a un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en este inicio de semana.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar un giro destacado de guion. Por lo que, habrá llegado el momento de poner en práctica algunos elementos que serán los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada.

AEMET confirma que no se salva nadie

Lo que puede pasar en estos días es un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, se convertirá en un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio a la hora de iniciar este nuevo mes en el que nos enfrentaremos de lleno con importantes novedades.

Si el mes de enero se ha convertido en la puerta de entrada de una serie de borrascas que parece que no se detendrán, sino más bien todo lo contrario. Tocará empezar a ver llegar un giro destacado en el tiempo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Es hora de saber qué dice la AEMET ante una serie de cambios que pueden convertirse en los mejores aliados de estos tiempos que tenemos por delante. Será el momento de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar generando algunas novedades destacadas que serán esenciales.

Los mapas del tiempo parece que no nos traerán buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Lo que puede pasar es este giro importante de guion que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Lluvias y tormentas nunca vistas en estas zonas de España

España se prepara para ver llegar, de nuevo, más lluvias. Hemos pasado de un episodio de sequía en algunos puntos del país a ver los embalses llenos de una forma que quizás nos costará creer. Será el momento de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días de inicio de un nuevo mes.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé el paso de un sistema frontal asociado a una borrasca atlántica por la Península y Baleares dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas menos probables e intensas en la fachada oriental y Baleares mientras que en la mitad occidental se esperan localmente fuertes acompañadas por tormenta y granizo menudo. En el suroeste probables rachas muy fuertes de viento asociadas a las tormentas. Por otro lado los mayores acumulados se darán en Galicia, en zonas de montaña y aledañas de la vertiente atlántica y Pirineos, principalmente en la vertiente sur, y en las del sur de Andalucía, principalmente en la vertiente oeste de Serranía de Ronda. Nevará en las montañas de la mitad norte y del sureste peninsular en cotas por encima de 1600/1800 metros bajando al final a 900/1200 m con acumulados en cotas altas. Cielos nubosos en Canarias con lluvias débiles más probables en el norte de las islas. Bancos de niebla en zonas de montaña y brumas frontales extensas. Temperaturas máximas en descenso en la mitad oeste peninsular y Ceuta y en ascenso en el resto, Melilla y Baleares excepto en zonas litorales del sureste de Andalucía con descensos. Mínimas en descenso en el oeste y en ascenso en el resto. En Canarias en ligero descenso en el interior. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones localmente fuertes en la mitad occidental que irán acompañados por tormenta. Por persistencia de las precipitaciones se producirán los mayores acumulados en Galicia, en la vertiente sur de zonas de montaña de la vertiente atlántica y Pirineos y en la vertiente oeste de la Serranía de Ronda. En el suroeste peninsular probables rachas muy fuertes ocasionales asociadas a las tormentas. Probables rachas muy fuertes en el litoral gallego, sur y suroeste de Andalucía y en zonas de montaña y aledañas del interior peninsular. Predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en litorales del Cantábrico y con probables rachas muy fuertes en los de Galicia; viento fuerte en el golfo de Cádiz con probables rachas muy fuertes al paso del frente; intervalos de fuerte con probables rachas muy fuertes también en litorales del área sur mediterránea y moderados en el resto excepto en el noreste peninsular donde serán menos intensos. También se esperan rachas muy fuertes en amplias áreas de montaña y zonas aledañas del interior peninsular. En Canarias vientos del noroeste moderados».