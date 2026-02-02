Llega una nueva borrasca a España y faltan horas: estas son las consecuencias, según Roberto Brasero

Roberto Brasero lanza una poderosa advertencia ante la llegada de una nueva borrasca que nos afectará de lleno en cuestión de horas. Es hora de volver a preparar los paraguas y empezar a ver llegar determinados cambios de tendencia, sin duda alguna, llega una situación del todo inesperada que puede afectarnos de lleno, en estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible. Empezamos la semana y el mes y lo hacemos con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno, en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Este experto puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta. Sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada, en estos días en los que el tiempo marcará algunos resultados inesperados, en estos días en los que parece que la llegada de una nueva borrasca puede afectar determinadas zonas inesperadas. Sin duda alguna, tenemos que empezar a prepararnos para un marcado cambio que puede acabar siendo lo que obliga a alertar a los expertos en estas próximas jornadas.

Roberto Brasero advierte de lo que llega a España

Este experto en la previsión del tiempo no duda en darnos algunos datos que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una situación que puede cambiarlo todo, durante las próximas horas. Lo que tenemos por delante es un importante cambio de tendencia que será esencial que tengamos en mente.

Febrero parece que no nos dará tregua, seguiremos con unas lluvias que han ido llegando en estas últimas semanas y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Una novedad destacada que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial en estas últimas jornadas. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Tocará empezar a ver un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos dará cierta sorpresa.

Llega una nueva borrasca a España faltan horas

La realidad es que después de esta anterior borrasca que nos ha golpeado con fuerza este fin de semana, vuelve una nueva borrasca que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Tendremos que empezar a prepararnos para lo peor con un tiempo que va cambiando por momentos.

Tal y como nos explica Roberto Brasero desde su previsión del tiempo: «El domingo, primer día del mes de febrero, llegará una nueva masa de aire muy húmedo que irá cubriendo los cielos y dejando lluvias en buena parte de la península. Serán menos probables en el Mediterráneo, y más abundantes en el oeste peninsular. De hecho, en Galicia y en torno al sistema central, estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo norte de Cáceres sur de Ávila y de Salamanca. La cota de nieve subirá a más de 2.000 metros en las montañas del centro y norte salvo en el Pirineo donde se quedará en torno a 1600-1800m. Las temperaturas subirán y con esta subida de la cota de nieve y la llegada de nuevas lluvias tendremos un deshielo súbito en zonas de la Cuenca del Duero que podría agravar la situación de los ríos. En Andalucía también seguirá complicada la situación fluvial por la suma de más precipitaciones la semana que viene, después de haber recogido entre 200 a 300 l/m2 esta semana en muchas zonas llegando a 1000 en la siempre lluviosa sierra de Grazalema. Así empezará febrero».

Siguiendo con la misma explicación: «Y así seguirá: el lunes, incluso con más lluvias que el domingo. Una nueva borrasca que llega desde el Atlántico y entra por Portugal con lluvias afectarán a la mayor parte del territorio y podrán ser muy abundantes en Pirineo, Galicia, entorno del sistema central y sur de Andalucía. La cota de nieve volverá a bajar hasta 1200-1400 m y los Vientos se nuevo serán muy fuertes en el sur de Andalucía. Y la previsión es que durante el resto de esta primera semana del nuevo mes continúen llegando frentes muy activos a buena parte de la península, con lluvias abundantes, sobre todo en zonas del oeste y el sur de la península y nevadas en las montañas. Vamos, como ha ocurrido todo este mes de enero que ahora termina. Cambiamos de mes, pero el tiempo todavía no cambia».